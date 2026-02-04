Planerare Underhållsavdelningen till Trioworld
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Maskiningenjörsjobb / Värnamo Visa alla maskiningenjörsjobb i Värnamo
2026-02-04
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Gillar du att skapa struktur och driva planeringen framåt? Nu har du chansen att använda din planeringskompetens i en spännande miljö och bli en nyckelperson där du samordnar resurser, material och tidplaner.
Om rollen Som planerare på underhållsavdelningen får du en spännande roll där du kombinerar strategiskt och operativt arbete. Du ansvarar för att planera och samordna våra underhållsinsatser och säkerställa att arbetet fungerar både på kort och lång sikt.
Du har tät dialog med avdelningschefer och inköp för att säkerställa att rätt resurser och material finns på plats. Du är en central del av underhållsteamet och externa leverantörer samt har en viktig roll i att skapa effektiva planeringsprocesser.
Arbetet innebär att du ansvarar för all planering gällande resurser intern och externt, reservdelar, och samordningsmöten inför och efter servicestopp.
Du kommer även jobba aktivt med vårt underhållssystem MaintMaster och fungerar som kontaktperson gentemot våra serviceleverantörer.
Du blir en del av vår fabrik i Smålandsstenar, där cirka 25 medarbetare arbetar med underhåll och tillsammans utvecklar vår tekniska produktionsmiljö för en stabil och hållbar drift.
Din profil Vi söker dig som har erfarenhet av planering inom industri, exempelvis produktionsplanering, materialplanering eller underhållsplanering. Kunskap om underhåll får du hos oss, det viktigaste är att du har erfarenhet av planering och en strukturerad arbetsstil. Du är van att tänka strategiskt och trivs i en koordinerande roll. Har du tidigare haft en samordnande roll är det meriterande.
Som person har du lätt för att se helheten och omsätta planer till praktiskt genomförande. Du arbetar strukturerat, har god framförhållning och är noggrann, samtidigt som du behåller fokus på att lösa uppgifter effektivt. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt hanterar du både planerade och oväntade situationer med lugn och tydlighet. Du samarbetar gärna med kollegor, delar med dig av din kunskap och bidrar aktivt till ett arbetsklimat där förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Vi Erbjuder Hos oss får du mer än ett jobb, du får en chans att påverka framtiden. Vi erbjuder en arbetsplats där hållbarhet är en självklar del av vardagen, där vi firar framgångar tillsammans och där du får vara med och forma en bransch i förändring. Du blir en del av ett internationellt bolag med stark sammanhållning och ett gemensamt mål, att göra plastindustrin cirkulär.
Vill du vara med och göra skillnad i en verksamhet där teknik, hållbarhet och utveckling står i centrum? Här får du inte bara planera, du får vara med och påverka hur vi utvecklar våra processer för framtiden.
Vi ser fram emot att höra från dig!
I den här rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap, vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jennifer Djureholt på 070-209 16 93.
Om Trioworld Group Trioworld är en ledande tillverkare av förpackningslösningar baserade på polyeten- och polypropenfilm och grundades 1965 i Smålandsstenar, Sverige. Vi erbjuder dig en arbetsplats som förser marknaden med hållbara alternativ för våra förpackningslösningar, producerade i företag med goda arbetsvillkor och en hälsosam arbetsmiljö. Vi är ett globalt företag med produktion i Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Kanada och med försäljningskontor i Norge, Finland, Tyskland och USA. Vi kan därför erbjuda dig ett brett utbud av möjligheter.
Som en del av Trioworld kommer du att ansluta dig till ett ansvarstagande företag som tillsammans leder vägen för nästa generation av en bra arbetsplats att arbeta på. Vi hoppas att du vill följa med oss på vår resa! Läs mer om Trioworld Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7018710-1823603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Värnamovägen 1 (visa karta
)
333 31 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9722795