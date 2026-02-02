Planerare till Uppföljningsavdelningen
2026-02-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba övergripande, utvecklande och nära en förvaltningsledning inom skolområdet? Är du även intresserad av att vara arbeta med lokalsamordning på en förvaltningsövergripande nivå? På Uppföljningsavdelningen inom förskole- och grundskoleförvaltningen får du möjligheten att bidra till en viktig funktion. Välkommen med din ansökan!
I rollen som planerare hos oss är du ett expertstöd som arbetar nära förvaltningsledning och nämnder. Du ger ett kvalificerat ledningsstöd till förvaltningsdirektören och verksamhets/avdelningschefer. Du förväntas kunna ta fram underlag för beslut samt bereda och föredra ärenden i förskole- och grundskolenämnd. Du kommer att jobba i processer inom skolområdet där du självständigt ansvarar för utredningsuppdrag och ta in information som du analyserar och sammanställer skriftligt. Som planerare ansvarar du även för att strukturera inkommande, planerade och aktuella ärenden till förvaltningens olika mötesforum. Du kommer även vara delaktig i arbetet med ständiga förbättringar av våra rutiner och riktlinjer med fokus på det som berör vårt område.
I denna tjänst kommer du även arbeta med att samordna och planera arbetet med en ändamålsenlig lokalförsörjning för Örebro kommuns förskolor och grundskolor. Tillsammans med en kollega deltar du i arbetet med förvaltningens projekt där ni även tar fram underlag för att lokalerna inom förskola och grundskola anpassas efter prognoser och behov. Du arbetar nära förvaltningsledning, ekonomer och kommunens Lokalförsörjningsavdelning samt är verksamhetens kontaktperson mot fastighetsägare och konsulter kopplade till lokalanskaffningen på en operativ nivå.
I denna tjänst jobbar du främst enligt Skollagen förutom de lagstiftningar som ligger till grund för myndighetsutövning. Du ska vara en god tolkare av lagstiftningen och kunna vägleda andra i vad som gäller för ditt ansvarsområde. Du förväntas jobba övergripande, vara flexibel och kunna ställa om utifrån de politiska beslut som innebär förändringar inom Förskole- och grundskoleförvaltningen om så krävs.
Vi erbjuder ett roligt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter, där du får vara framåtdrivande tillsammans med dina kollegor. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med planerare där ni delvis jobbar i team och har ett utbyte av varandra. Du kommer ha kontakt med politiker, medborgare, verksamhetschefer, rektorer, fristående utförare samt tjänstemän i andra kommuner. Du kommer att samarbeta med andra professioner så som utredare, ekonomer, handläggare och administratörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utreda och besluta inom din delegation
• skriva fram uppdragsdirektiv
• ta fram underlag till och föredra för förvaltningsledning och nämnder
• identifiera behov och genomföra projekt kopplat till förvaltningens lokalbehov
• hålla i revidering och skapande av riktlinjer
• hålla i och leda möten och processer som rör ditt område
• ta fram statistik och planeringsunderlag inom ditt område
• leda och samordna uppdrag och projekt
• ansvara för samordning med lokalförsörjningsavdelningen inför hyresgästanpassningar
Om arbetsplatsen
I denna tjänst har du din anställning på Förskole- och grundskoleförvaltningen som består av cirka 40 grundskolor, 140 förskolor, en Kvalitetsavdelning och en Uppföljningsavdelning. Förvaltningen leds av en förvaltningsdirektör tillsammans med fyra verksamhetschefer och två avdelningschefer. Denna tjänst är förlagd på planeringsenheten som består av planerare samt två handläggargrupper och vi servar medborgare, förvaltningsledningen, verksamheterna och politiken. Vi arbetar aktivitetsbaserat i nyrenoverade lokaler på Åbylunden 1 i Örnsro.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som planerare hos oss bör du vara flexibel och kunna arbeta självständigt där du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete vidare. Du förväntas jobba övergripande, vara flexibel och kunna ställa om utifrån de politiska beslut och uppdrag som styr vår verksamhet. En förutsättning för att lyckas är att du kan samarbeta med olika professioner, både inom förvaltningen och med andra aktörer. Arbetet kräver att du är strukturerad, kan prioritera och lyssna in behov från verksamheterna. Vidare behärskar du det svenska språket på en nivå som gör att du obehindrat kan kommunicera och dokumentera det som verksamheten kräver. Då tjänsten innefattar arbete i digitala system förväntas du även ha mycket god digital kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• adekvat högskoleexamen om minst 180 hp inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant
• flerårig erfarenhet av utredningsarbete
• erfarenhet av att driva processer och utvecklingsarbete
• erfarenhet av arbete i verksamhetssystem, exempelvis W3D3 eller liknande
Meriterande:
• erfarenhet av ekonomi och prognosarbete
• erfarenhet av arbete av analys och uppföljning
• erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet gärna inom förskola och skolaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer är planerade att hållas tillsammans med rekryterande chef och HR på Åbylunden 1.
Sista ansökningsdag är 16 februari.

Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 16 februari.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
