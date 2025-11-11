Planerare till Underhåll/El-Media
Volvo Business Services AB / VVS-jobb / Umeå Visa alla vvs-jobb i Umeå
2025-11-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Umeå
, Norrtälje
, Sollentuna
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Planerare till El-Media
Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid inom tillverkningsindustrin? Vi på Volvo Lastvagnar Umeå söker nu en planerare till vårt El-Media-team - en roll för dig som trivs med att skapa struktur, samordna aktiviteter och säkerställa ett effektivt underhållsarbete.
Som planerare inom El-Media har du en central roll i att planera, samordna och optimera avdelningens dagliga arbete. Du arbetar nära tekniker, produktion och leverantörer för att säkerställa att våra underhållsaktiviteter genomförs smidigt och med hög kvalitet. I din roll ansvarar du för att förbereda och planera underhållsaktiviteter, inklusive arbetsorder och ronder, samt för avdelningens dag- och veckoplanering. Du deltar aktivt i tvärfunktionella möten och förbättringsforum där du bidrar med din kompetens och erfarenhet. Utöver detta hanterar du beställningar och ser till att reservdelar, material och tjänster finns tillgängliga när de behövs. Du fungerar som kontaktperson gentemot leverantörer och tillverkare och initierar vid behov externa kontakter, som du också följer upp för att säkerställa ett effektivt samarbete.
Vi tror att du är
En person som gillar ordning och struktur, men som också kan tänka kreativt när det behövs. Du samarbetar gärna, kommunicerar tydligt och har förmågan att se lösningar där andra ser problem.
Vi ser gärna att du har:
* Mycket god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
* Förmåga att arbeta flexibelt och lösningsorienterat.
* Kvalitetsmedvetenhet och känsla för detaljer.
* 3-årig gymnasial utbildning.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Goda kunskaper i Office-paketet.
Det är en fördel om du dessutom har dessa meriterande erfarenheter:
* Tidigare erfarenhet av planering inom industri eller underhåll.
* Kännedom om våra affärssystem (EBD, VMMS, Ariba m.fl.).
* Erfarenhet av operativ ledning.
* Erfarenhet inom underhåll, el eller automation.
Vad får du ut av det?
Hos oss får du möjlighet att bli en del av en global koncern som sätter innovation och hållbarhet i fokus. Din vardag kommer att präglas av utveckling, samarbete och teknik i framkant, där du får arbeta i en miljö som ständigt strävar efter förbättring. Här gör din planering verklig skillnad - både för människorna du samarbetar med och för maskinerna som håller produktionen igång.
Arbetstid: Dagtid
Avtalsområde: Teknikavtalet IF Metall
Anställningsform: Tillsvidare
Om du är intresserad av en utmaning i en spännande miljö, vill lära dig om arbetet inom underhåll och utvecklas som person, så är du varmt välkommen att söka tjänsten. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För mer information:Lars Swahn: Underhållsledare El-Media +46 728627193
Fredrik Brinck: People & Culture Partner +46 728627967
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25808-43775823". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Lars Swahn 0728627193 Jobbnummer
9599713