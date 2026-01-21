Planerare till Resurs- och planeringscentrum i Antnäs!
Hej!
Vill du vara med och forma framtidens hemtjänst?
Nu söker vi en engagerad planerare till Resurs- och kompetenscentrum med placering i Antnäs! Vår hemtjänst står inför en spännande utveckling! Vi satsar stort på att utveckla och effektivisera hemtjänsten och behöver dig som vill bidra till smartare planering, bättre resursanvändning och högre kvalitet för våra brukare. Du blir en del av ett kompetent team bestående av planerare och enhetschef som arbetar tillsammans för att stötta och utveckla arbetet i hemtjänsten. Vi arbetar efter ett så kallat tvillingsystem vilket innebär att du har ett närmre samarbete med planerare i närliggande hemtjänstgrupp.
Resurs- och kompetenscentrum kommer att ha fokus på effektiv planering, resursanvändning, kvalitet och samverkan för att säkerställa att alla brukare får sina behov tillgodosedda. Du kommer att arbeta enligt schema: dagtid måndag-fredag, vilket även inkluderar helgdagar som infaller på vardagar, så kallade lätthelger.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som planerare ansvarar du för den dagliga insatsplaneringen i verksamhetssystemet PLAN och säkerställer effektiv, rättvis och jämlik planering anpassad utifrån brukarens behov. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att hantera korttidsbemanning i samverkan med kompetensförsörjningsenheten, resurs- och planeringscentrum och hemtjänstgruppen, samt att sköta hemplanering och kallelse till SIP i Lifecare. Du fördelar inkommande trygghetslarm och ansvarar för grupplokalstelefonen, samt deltar i Lifecare-möten och är mötesledare vid teamträffar för att samverka med HSL, biståndshandläggare, hemtjänst, trygghetslarm och nattpatrullen. Du är en viktig länk i kommunikationen med brukare och anhöriga, och du samarbetar nära med fast omsorgskontakt och hemtjänstgruppen.
Du kommer dessutom att introducera ny eller inlånad personal i rutiner och arbetssätt, administrera Swedlock-portalen samt fungera som dokumentationsombud, textilombud och beställare tillsammans med medarbetare i hemtjänstgruppen.
Framtiden för rollen inkluderar ökad användning av digital teknik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom hemtjänsten och god kännedom om verksamheten. Det är viktigt att du har god digital kompetens och vana vid att använda dator och telefon, liksom färdigheter i social- och övrig dokumentation. Du behöver kunna uppvisa betyg i svenska motsvarande årskurs 9 som lägst. Då tjänsten är placerad i Antnäs och kollektivtrafiken är något begränsad krävs det att du har giltigt B-körkort och tillgång till bil så att du kan ta dig till och från arbetsplatsen på egen hand då kollektivtrafik inte är tillgänglig.
Erfarenhet av att arbeta som planerare eller stödplanerare samt kunskap om planeringssystem, Combine, Lifecare, TCP, Textilia-portalen, Raindance och Swedlock-portal är meriterande.
Vi ser att du är en person som snabbt och kreativt hittar lösningar på uppkomna problem och anpassar dig till förändrade omständigheter. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör och bemötande, även i pressade situationer. Du har en prestigelös inställning och fokuserar på gemensamma mål, samtidigt som du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt.
Låter jobbet spännande? Välkommen med din ansökan till en roll som kombinerar struktur, samverkan och flexibilitet i en utvecklande arbetsmiljö.
Har du frågor kan du kontakta resurschef Rebecca Sterbäck.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
