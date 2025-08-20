Planerare till hemtjänst Lyckeby 2
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-08-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som planerare kommer du att arbeta nära enhetschefen och ha arbetsuppgifter som syftar till att planera, optimera och hantera bemanning och schema. I rollen ingår också att planera för introduktion av elever, praktikanter, vikarier, nyanställda samt semestervikarier. Som en del i uppdraget ingår det att kunna täcka upp i vård- och omsorgsarbetet vid akut frånvaro om inga andra alternativ finns samt kontinuerligt arbeta i verksamheten för att få en relevant bild av verksamhetens behov.
Planeraren arbetar främst med verksamhetsplanering i Life Care vilket innebär att anpassa planeringen efter verksamhetens förutsättningar. Planerare är behjälpliga att sätta bemanningskrav inför nya schemaperioder. Du ska dagligen kunna anpassa personal¬resurserna utifrån verksamhetens behov och enhetschefens direktiv. Säkerställa att alla kunder har en kontaktpersonal samt upprätta tid för upprättande och uppföljning av genomförande¬planer. Planeraren har också i uppdrag att säkerställa att de insatser kunden är beviljad blir inplanerade i Life Care. Vidare ingår det också i ditt uppdrag som planerare att vara behjälplig enhetschef med att bemanna verksamheten vid frånvaro. I planerarens administrativa uppdrag innefattas hantering av de olika datorsystem som förvaltningen arbetar med ex. Procapita, Life Care och Phoniro.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Fullgjord gymnasial utbildning, med inriktning mot exempelvis samhälle, vård och omsorg, ekonomi eller motsvarande.
Administrativ erfarenhet
Du behöver även ha flerårig erfarenhet (minst 3 år) av arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer relevanta för uppdraget såsom liknande administrativa eller koordinerande arbetsuppgifter.
Examen från yrkeshögskola
Arbetat inom vård- och omsorg och att ha genomfört den ettåriga utbildningen Administratör inom vård och omsorg och funktionsstöd som leder till yrkeshögskoleexamen.
Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Katarina Sellgren Katarina.Sellgren@karlskrona.se 0455304659 Jobbnummer
9467161