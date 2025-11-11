Planerare till hälso- och sjukvårdsverksamheten
Kristianstads kommun / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2025-11-11
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Hos oss inom hälso- och sjukvårdsverksamheten får du vara med och skapa förutsättningar för en trygg och nära vård. Vi är ett team med stark gemenskap, högt engagemang och fokus på kvalitet i varje möte.
Arbetet präglas av samverkan, engagemang och ett gemensamt driv att utveckla och ständigt förbättra omsorgen. Här bidrar du till att vardagen fungerar - för både medarbetare och patienter.
Din roll hos oss
Som planerare/administratör är du en nyckelperson i verksamheten. Du ser till att rätt resurser finns på rätt plats vid rätt tidpunkt - något som skapar trygghet både för medarbetare och kunder.
Arbetet är självständigt och omväxlande, med uppgifter som varierar från dag till dag. Du arbetar med schemaläggning, bemanningsplanering och personaladministration i Heroma, samt ansvarar för beställningar, inköp och fakturahantering. I rollen ingår också att bemanna vid akut och planerad frånvaro, delta i semester- och verksamhetsplanering samt vara ett administrativt stöd till enhetschefen.
Som planerare är du som en viktig länk mellan ledning, medarbetare och stödfunktioner och bidrar till att skapa ordning och struktur i en komplex vardag. Du har lätt för att prioritera, hantera information och hitta lösningar när förutsättningarna snabbt förändras.
Med engagemang, ordningssinne och nytänkande bidrar du till att systematiskt utveckla verksamheten och skapa effektiva arbetssätt som gör skillnad för både kollegor och kunder.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har fullständig gymnasieutbildning inom administration/ekonomi/logistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av administrativt arbete såsom bemanning, planering och administration. God datorvana och erfarenhet av arbete i IT-baserade system är ett krav. Det är meriterande med kunskap i Heroma, Time Care Planering - Multi Access eller liknande system. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet behöver du god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som har förmåga att arbeta med andra människor, att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös, lyhörd och förstår vikten av att följa rutiner. Vidare behöver du ha förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du behöver kunna följa instruktioner, lagstadgade krav och policys, samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner. Du har förmåga att skapa struktur och hålla fokus även när tempot är högt och flera uppgifter behöver hanteras samtidigt.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, HSV Kontakt
Verksamhetschef
Anna-Karin Maletka 044-13 62 55 Jobbnummer
9599938