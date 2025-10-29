Planerare till Gamla Uppsala Löten hemvård
Uppsala kommun, Avd hemvård / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd hemvård i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Nu söker vi dig som vill vara en del av ett engagerat team som gör skillnad i människors vardag. Som planerare inom hemtjänsten har du en central roll i att säkerställa att hemvårdens insatser utförs med kvalitet, effektivitet och i enlighet med brukarens behov. Har du erfarenhet av att arbeta administrativt i Office-paketet samt arbetat inom hemtjänsten? Välkommen med din ansökan!
Gamla Uppsala Löten hemvård är en arbetsplats med ca 30 anställda, både vårdbiträden, undersköterskor och administrativ personal finns i arbetsgruppen. Här arbetar vi tillsammans med legitimerad personal som till exempel sjuksköterska och rehabilitering. Vi har även ett samarbete med biståndshandläggare och sjukhus för att säkerställa att våra brukare får en trygg och säker hjälp.
Vi sitter på Leopoldsgatan i Nyby servicehus där vi delar lokaler med Nyby Gränby hemvård samt nattpatrullen. Det finns goda möjligheter till samverkan mellan enheterna och vi strävar efter att erbjuda en likvärdig omsorg för våra brukare. Enheten är i ett spännande utvecklingsskede med förändringar i gång som ska förbättra verksamheten både utifrån personal- och brukarperspektivet. Du som börjar arbeta här kommer ha möjlighet till hög delaktighet genom att forma och påverka verksamheten.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som planerare i hemtjänsten är du navet i verksamheten, där huvudfokus ligger på att se till att våra brukare får rätt insatser i rätt tid. Du kommer ha kontakt med sjuksköterska, rehab, biståndshandläggare, närstående med flera. Arbetsdagen kan snabbt förändras, som att till exempel brukare kan komma hem med kort varsel och personal kan bli sjuk, då behöver du planera om dag/kvälls- schemat och ringa in vikarier, vilket kräver att du är flexibel, lösningsfokuserad och har förmåga att snabbt ställa om samt fokusera på rätt saker och då är det en stor fördel att man har tålamod.
I tjänsten ingår att man har löpande kontakt med närstående och ibland behöver man göra hembesök. När man jobbar som planerare behöver man också ha god förståelse för att hemtjänsten är komplex. Alla möten som en planerare har, både fysiskt och via telefon/teams, kräver att man har ett gott bemötande.
Du behöver ha vana av att arbeta administrativt i olika system då vi arbetar digitaliserat som till exempel med digitala inköp och digital nattillsyn. Som planerare behöver man ha en god förståelse för helheten gällande brukare, medarbetare och ekonomi.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasieutbildning
• flerårig vana av att ha jobbat administrativt i Office-paketet
• erfarenhet av arbete i hemtjänst
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• arbetat som undersköterska
• tidigare erfarenhet som planerare inom hemtjänst
• systemvana från t.ex. Heroma och LifeCare
• B-körkort
• ekonomisk förståelse.
Du är en trygg och stabil person som behåller lugnet även i stressade situationer. Med ett realistiskt perspektiv fokuserar du på det som är viktigt. Du har förmågan att arbeta målmedvetet tills uppgiften är slutförd eller önskat resultat är uppnått. I samarbete med andra visar du lyhördhet och smidighet. Du kommunicerar tydligt och lyssnar aktivt. Ditt bemötande är lugnt, uppmärksamt och tillmötesgående, vilket skapar förtroende och trygghet i kontakten med både kollegor och brukare. Du har en genuin vilja att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar som gör skillnad. Din förmåga att kombinera struktur med omtanke gör dig till en värdefull resurs i arbetet med att planera och samordna insatser inom hemvården.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Eva Kreuzer, Verksamhetschef, 018-727 7666
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 3719
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemvård Kontakt
Eva Kreuzer 018-7277666 Jobbnummer
9579236