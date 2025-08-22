Planerare till Förvaltningskansli
2025-08-22
Är du van av att driva processer framåt, av att arbeta strukturerat och mot uppsatta mål då kan det här vara en roll för just dig. Vi söker nu två stycken engagerade och drivna planerare som är intresserad av verksamhetsutveckling och välfärdsteknik.
Har du ett intresse och erfarenhet av tekniska lösningar och är intresserad av att arbeta med verksamhetsutveckling inom socialtjänstens områden? Sök då denna tjänst och bli en central del av denna grupp!Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Socialförvaltningen stödjer tre nämnder och är indelat i tre områden- vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsstöd. I förvaltningen finns ett kansli med ansvar att stödja och samordna olika uppdrag med särskilt fokus på att vara en samlad förvaltning.
Förvaltningsdirektören har uppdragit till förvaltningskansliet att stödja, samordna och driva på utvecklingen inom samtliga områden. Rollen som planerare har ett särskilt fokus på att stödja verksamheterna för att komma till görande inom området digitalisering, informationssäkerhet och välfärdsteknik. Vår vision är "den smarta digitala välfärden!"
Som planerare hos oss kommer du att inneha ansvaret för att leda specifika utvecklingsuppdrag och samarbeta med digitaliseringsavdelningen där du kommer vara länken mellan verksamhetens behov och de tekniska lösningarna. Tillsammans med kollegor kommer du att samordna och leda utveckling av verksamhetens processer med stöd av digitalisering där även informationssäkerhet är en del i processen. Du hamnar i ett sammanhang som är präglat av kreativitet, innovation och känsla av delaktighet.
Just nu är mycket av vår fokus på välfärdsteknik, tex att uppgradera larm inom särskilda boenden och implementering av digital nattillsyn. Vi söker en vikarie på ett år, där fokus kommer vara mer fasta uppdrag under denna tid. Tillsvidaretjänsten kommer ha mer bredd och jobba med många olika uppdrag över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för att kartlägga behov, samordna och leda utvecklingsuppdrag
• ge verksamhetsnära stöd inom området välfärdsteknik och digitalisering
• i olika uppdrag stödja verksamheten i arbetet med informationssäkerhet
• omvärldsbevaka nationella satsningar och ingå i forum
• ta fram och hålla i utbildningar
• föredra ärenden i nämnd
• samverka med interna som externa aktörer ex, digitaliseringsavdelningen, upphandling, juridik, Region Örebro län och länets kommuner
Om arbetsplatsen
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som idag utgörs av planerare, utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare. Vi utgår från nybyggda lokaler på Åbylunden 1 och det är där din hemvist är, samtidigt som vi är mycket ute i verksamheterna.
Förvaltningskansliet är en del av socialförvaltningen med uppdrag att stödja de tre områden individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och funktionsstöd.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För uppdraget krävs att du är trygg, stabil och samarbetar bra med andra. I rollen förväntas du ta ansvar och självständigt driva arbetet framåt. Du har förmåga att planera, prioritera och hålla tidsramar på ett effektivt sätt. Vidare är du en person som har lätt att tyda helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och omsätter det i praktiken för verksamhetens bästa. Trots eventuella svåra omständigheter klarar du av att reflektera och fatta snabba beslut som blir riktlinje i arbetet framåt. Du ser på en fråga ur olika perspektiv, är pedagogisk och har förmåga att se samband och arbetar taktiskt för att föra verksamheten till nästa nivå. Du är van att arbeta mot mål och fokuserar på resultat samt att du är anpassningsbar i förhållande till förändrade målsättningar. Rollen kräver kommunikativ förmåga i bland annat sammanhang avseende att kunna motivera och förklara förslagna aktiviteter och förändrade arbetssätt så att förväntningarna är klara för alla parter. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med kollegor och övriga aktörer. Vidare har du god datorvana och kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
• adekvat högskole- eller universitetsexamen på minst 180 högskolepoäng (tex arbetsterapeut eller socionom) som arbetsgivaren bedömer relevant
• dokumenterad erfarenhet av operativt och taktiskt arbete av verksamhetsutveckling, exempelvis införande av välfärdsteknik
• dokumenterad erfarenhet av att ta fram och hålla i utbildningsinsatser kopplat till digitalisering eller informationssäkerhet
• dokumenterad erfarenhet av processbaserat arbete
Meriterande:
• erfarenhet av socialtjänstens område (enligt SoL, HSL eller LSS)
• erfarenhet av styr- och samverkansmodellen PM3
• erfarenhet av agilt arbetssätt
• erfarenhet av att sätta sig in i och förstå komplexa verksamhetsprocesser och IT-system
• erfarenhet av upphandling av välfärdsteknikTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning och vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse, vikariatet sträcker sig från 1 oktober 2025 tom 3 juni 2026 med chans till förlängning
Antal tjänster: 2
Tjänsterna tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
