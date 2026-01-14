Planerare till Eriksberg hemtjänst
2026-01-14
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Har du erfarenhet av hemtjänsten och vill fortsätta göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi dig som vill ha en betydelsefull och central roll som ser till att våra brukare får rätt insatser i rätt tid. Har du en bra förmåga att planera och samarbeta och van att arbeta administrativt i Officepaketet? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Eriksbergs hemtjänst utför hemtjänst i Uppsala kommun med cirka 25 anställda. Vi har vår utgångsplats från Granitvägen 7 där vi delar lokaler med Norby hemtjänst. Verksamheten består av verksamhetschef, planerare, samordnare och omvårdnadspersonal.
Vårt uppdrag är att hjälpa människor enligt beslut från biståndshandläggare. Vi har ett samhällsviktigt uppdrag vilket innebär att arbetet följer rutiner och tydliga riktlinjer för hur insatserna ska utföras. Eriksbergs hemtjänst växer och befinner sig i en spännande förändringsfas, där vi utvecklar framtidens omsorg.
Dina arbetsuppgifterSom planerare i hemtjänsten är du en nyckelperson i verksamheten, där huvudfokus ligger på att se till att våra brukare får rätt insatser i rätt tid. Du kommer ha kontakt med sjuksköterska, rehab, biståndshandläggare, närstående med flera. Arbetsdagen kan förändras snabbt av olika oförutsägbara händelser där du behöver planera om scheman och hantera viss bemanning. I tjänsten ingår att göra hembesök. När man jobbar som planerare behöver man också ha god förståelse för att hemtjänsten är komplex. För att trivas i rollen behöver du tycka om att interagera med många människor i olika typer av situationer.
Kvalifikationer Vi söker dig som minst har en gymnasieexamen och vana av att arbeta administrativt i Office-paketet. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete inom hemtjänsten. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper i systemet Lifecare och har förståelse över betydelsen av ram-tid. Det är även meriterande om du har arbetslivserfarenhet som planerare inom hemvården. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Du behöver vara initiativtagande och ha förmåga att sätta igång aktiviteter och driva dem mot uppsatta mål. Du tar ansvar för att skapa resultat och ser till att arbetet går framåt. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar snarare än hinder. Vi värdesätter också en god samarbetsförmåga. Du arbetar bra tillsammans med andra, är lyhörd och smidig i ditt sätt att relatera till människor. Du lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Slutligen är det viktigt att du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt. Du sätter upp tydliga tidsramar och ser till att hålla dem.
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Cornelia Nordlund, verksamhetschef, 018-726 0265.
Facklig företrädare: Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 3719.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Månadslön Så ansöker du
