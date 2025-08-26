Planerare till Bemanning -och planeringsenheten
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Huvudsaklig arbetsuppgift är att planera ut och om insatser inom hemtjänst . Exempel på dagliga löpande arbetsuppgifter är:
* Fördela uppdrag, bekräfta uppdrag, publicera uppdrag i Plan
* Starta upp ny insatsplanering
• Prioritera omfördelning av insatser till brukare med närmaste chef
• Digitalt stöd vid dokumentation (mätvärden, GP, Verkställighet, journalanteckning, användning av mobilappen, HSL)
• Teamträffar med hemtjänsten
• Superanvändare -för Pulsen Combine, Plan, Act (mätvärden, GP, Verkställighet, journalanteckning, användning av mobilappen, HSL)
• Förbereda skymningsläge - skriva ut överskikt för dagen, planering för helgen samt när appen inte fungerar skriva ut dagsplanering, spara dagen föres planering
• Informerar brukare/personal vid omplanering
• Ta emot personalfrånvaro må-fre Planeringssystemet med tillhörande moduler och funktioner är nytt och därav kan rutiner och arbetssätt behöva revideras och ändras.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Vana att jobba inom hemtjänsten
Planering- och system vana/erfarenhet.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten
Äldreomsorgschef
Margareta Persdotter margareta.persdotter@arvidsjaur.se 096015747
