Planerare med struktur och driv - är det du?
2026-03-26
Vi söker nu en engagerad planerare till ett uppdrag inom industrin.
Det här är en kundnära roll där du arbetar i gränssnittet mellan kund, produktion och logistik - med stort fokus på att säkerställa effektiva och tillförlitliga informations- och materialflöden.
Uppdraget startar omgående och inleds som ett konsultuppdrag på 6 månader, med goda möjligheter till anställning för rätt person.
Om rollen
I rollen ansvarar du för planering och koordinering av material- och leveransflöden, där EDI är en central del av arbetet. Du har en löpande dialog med kunder kring order, leveransplaner och förändringar, och spelar en viktig roll i att säkerställa hög leveransprecision och fungerande informationsflöden.
Du arbetar nära interna funktioner som inköp, produktion och lager, och bidrar aktivt till att identifiera och hantera avvikelser samt utveckla arbetssätt och processer.
Arbetsuppgifter
Du arbetar brett inom planering och koordinering, med fokus på att få både informations- och materialflöden att fungera effektivt.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Arbeta operativt med och följa upp EDI-flöden kopplade till order och leveranser
- Planera och koordinera material- och leveransflöden utifrån kundens behov
- Vara kontaktperson mot kund i frågor kring orderstatus, leveransplaner och ändringar
Utöver detta ansvarar du för att hantera avvikelser i flödena och driva dialogen vidare internt och externt. Du:
- Identifierar och eskalerar avvikelser kopplade till leverans, kapacitet och material
- Säkerställer att leveranser sker enligt överenskomna tider
- Samverkar med interna funktioner som inköp, produktion och lager
- Bidrar till förbättring av arbetssätt och processer
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
erfarenhet av planering kopplat till material- och leveransflöden
god förståelse för kundstyrda flöden
vana av att arbeta i systemstöd och digitala miljöer
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du trivs i en roll med många kontaktytor och känner dig trygg i att arbeta strukturerat i en verksamhet där flera funktioner samverkar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av affärssystem inom tillverkningsindustrin, framförallt Monitor, samt har arbetat med EDI-flöden. Har du dessutom förståelse för mapping och erfarenhet av förändrings- och testarbete inom EDI ser vi det som ett extra plus.
Personliga egenskaper
Som person är du nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du har många kontaktytor både internt och externt.
Du har ett kundfokus i ditt arbetssätt och drivs av att skapa fungerande flöden och goda samarbeten.
Låter det som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Välkommen med din ansökan.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/91". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Arbetsplats
AxÖ Consulting Jobbnummer
9820804