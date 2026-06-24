Planerare/beredare Till Lkab Kimit
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Kiruna Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna
2026-06-24
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag i Kiruna
, Gällivare
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha en varierad och ansvarsfull roll där du kombinerar planering med praktiskt arbete nära verksamheten? Nu söker vi en planerare/beredare som vill bidra till en säker och effektiv logistik hos LKAB Kimit i Kiruna.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB KimitLKAB Kimit är ett dotterbolag inom LKAB-koncernen och ansvarar för tillverkning och hantering av sprängämnen till gruv- och anläggningsverksamhet. Verksamheten präglas av höga säkerhetskrav, teknisk kompetens och ett nära samarbete mellan olika yrkesroller.
Din roll
Som planerare/beredare hos oss arbetar du nära logistikverksamheten och ansvarar framför allt för vår fordonspark bestående av tankbilar och hjullastare samt tillhörande planering. Du blir en del av ett team med nio medarbetare och samarbetar brett inom organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och följa upp underhåll av fordon
Säkerställa att besiktningar och kontroller genomförs
Boka service och följa upp åtgärder
Hantera lastning och lossning av gods med hjullastare samt snöröjning vintertid
Hjälpa kollegor vid behov, exempelvis hoppa in som chaufför
Det här har du med dig
Vi söker dig som är strukturerad och har förmåga att planera och följa upp ditt arbete på ett noggrant sätt. Du trivs i samarbete med andra och har ett kommunikativt arbetssätt som gör att du kan samarbeta med olika funktioner. Rollen kräver också att du är flexibel och kan ställa om när förutsättningarna förändras samt att du tar ansvar och initiativ i ditt arbete.
Gymnasieutbildning
B-körkort och C-körkort
YKB (yrkeskompetensbevis)
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
ADR grund, ADR klass 1 och/eller ADR tank (meriterande)
Hjullastarerfarenhet eller förarbevis (meriterande)
Blir du aktuell för tjänsten så behöver du bli godkänd hos MCF (Myndigheten för Civilt Försvar).
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Vi går snart in i semestertider och vill därför informera om att rekryteringsprocessen kommer att ta ett sommaruppehåll. Sista ansökningsdag för den här rollen är den 4 augusti och vi återkommer med återkoppling så snart därefter.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Maja Krutrök maja.krutrok@lkab.com
Facklig kontakt:
IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: josefin.taaveniku@lkab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
981 86 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Kimit Jobbnummer
9976240