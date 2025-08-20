Planerare/beredare till kund i Örnsköldsvik!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-20
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Vännäs
eller i hela Sverige
Vi söker nu en planerare/beredare som vill vara med och påverka affärsresultatet genom att optimera processer och flöden. I denna rollen kommer du arbeta mycket med att säkerställa att kundförfrågningar hanteras effektivt och effektiviserar företagets produktionsadministration. Resor kan förekomma i tjänsten.
OM TJÄNSTEN
Som planerare/beredare ansvarar du för att leda och koordinera det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att analysera kundförfrågningar och tekniska specifikationer, samarbeta med produktionsteamet för att säkerställa att tillverkningsprocesserna uppfyller kundens krav, föreslå förbättringar i produktionsflödet samt genomföra kostnadsberäkningar och prissättning av produkter och tjänster.
Du kommer även att ansvara för att ta in prisuppgifter på verktyg och maskiner för både befintliga och planerade processer, samt att medverka vid implementeringen av nya produkter. En viktig del av rollen är också att arbeta med intern administration och att delta i projekt- och produktionsplanering.
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års erfarenhet av industriproduktion
• Kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
• Har god datavana
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• En gymnasieexamen med inriktning mot maskinteknik eller liknande utbildning
• Ledarerfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta med monitor
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• God kommunikativ förmåga
• Noggrann
• God prioriterings-och beslutsförmåga
• Serviceinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9466331