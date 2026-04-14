Planchef
Härjedalen växer och det är enkelt att förstå varför! Här förenas fjällnatur med trygghet och livskvalitet. Allt fler vill bo, leva och bygga sin framtid här, vilket gör att behovet av nya tomter, bostäder och utbyggd service ökar. Samtidigt besöker allt fler Härjedalen under vinter- och sommarsäsongen. Besöksnäringen expanderar vilket ställer krav på hållbara lösningar, mer boende, fler rekreationsområden och anläggningar.
Om du vill jobba i en utvecklande och kreativ miljö så är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Som planchef hos oss i Härjedalen blir ditt huvudsakliga uppdrag att ansvara för och tillsammans med våra planarkitekter arbeta fram detaljplaner för fortsatt utveckling av kommunen. Du kommer att leda vår planeringsgrupp där vi arbetar tillsammans i nära samarbete med övriga verksamheter inom kommunen men även angränsande kommuner. Du kommer att ansvara för vår växande planverksamhet där vi behöver rekrytera fler planarkitekter för att möta de många exploateringsplaner som finns i kommunen. Tjänsten innebär handläggning av planer men med fokus på samordning, utveckling och stöd för övriga medarbetare i plangruppen. På sikt kommer vi även att återuppta arbetet med revidering av kommunens översiktsplan.
Vi söker dig som kan leda och inspirera och tillsammans med oss kan och vill driva planprojekt från idé till färdig planKvalifikationer
Vi välkomnar dig med utbildning på universitets-/högskolenivå med inriktning fysisk planering, arkitektur med inriktning stadsplanering, samhällsplanering eller flera års relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda kunskaper inom plan- och bygglagen samt miljöbalken är ett krav.
Du har minst ett par års erfarenhet av att ta fram detaljplaner i olika skeden och behärskar processen kring detaljplaner. Det är meriterande om du även har erfarenhet av översiktsplanearbete, planprogram och andra lokaliseringsutredningar. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i en ledande befattning.
Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, samt körkort för personbil (B-körkort). Du är en van användare av något ritprogram/3D-modellering samt av Officepaketet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av MyCarta som planverktyg.Dina personliga egenskaper
Det här är en tjänst för dig som är utåtriktad, har lätt för att skapa kontakter och bygga positiva relationer samt kan få människor engagerade. Vi söker dig som trivs med och har god förmåga att föra dialog med både medborgare, exploatörer, övriga tjänstepersoner samt politiker.
Du ska vara drivande, initiativtagande och lösningsorienterad. Samarbetsförmåga är viktigt då vi alltid arbetar tillsammans i projekten. Det är av stor vikt att du är en kommunikativ person med hög social kompetens, att du gillar att leda och ge medarbetare möjlighet att växa i sin roll.
Det är viktigt att du både självständigt och tillsammans med dina kollegor kan strukturera och prioritera i arbetet eftersom planarbete sker i flera parallella processer.
Den här tjänsten passar dig som är:
• helhetsorienterad och strategisk med förmåga att se helhet, sammanhang och konsekvenser
• flexibel och resultatinriktad med förmåga att hitta rätt nivå för att nå önskvärt resultat
• kommunikativ, både i bild, tal och skrift
• stabil och trygg i dig själv med förmåga att lyfta andra
• lyhörd, serviceinriktad och prestigelös med förmåga att samarbeta samt att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer.Om företaget
Härjedalens kommun delar delvis fjäll med Bergs kommun. Det innebär bland annat att vi har en gemensam miljö- och byggavdelning, gemensam miljö- och byggnadsnämnd samt ett nära samarbete när det gäller utvecklingsfrågor. Kommunens huvudkontor ligger i Sveg men vi har även lokalkontor i Funäsdalen och Hede, vilket innebär att du kan bo och arbeta på valfri ort.Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du bifogar CV, personligt brev och gärna plankarta och planbeskrivning från två projekt du arbetat med samt en beskrivning av din roll i projektet. Urval och kallelse till intervjuer kan ske löpande under annonseringstiden.
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete där du tillsammans med övriga medarbetare inom plan, mark och exploatering men även övriga medarbetare inom samhällsutvecklingsförvaltningen fortsätter att utveckla Härjedalen på ett hållbart och positivt sätt.
Vi erbjuder också möjlighet till friskvårdstimma varje vecka under arbetstid, friskvårdspeng samt semesterväxling.
Placeringsort: Sveg, Hede eller Funäsdalen
Kontaktinformation
Elise Ryder-Wikén, Förvaltningschef, 0680-16321, elise.ryder-wiken@herjedalen.se
Kenneth Bergman, Ombud Ledarna, 0680-16360, kenneth.bergman@herjedalen.se
Kicki Jonasson, Ombud Vision, 0680-16367, kicki.jonasson@herjedalen.se
Arbetsplats
Ringvägen 2
842 33 Sveg
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
