Planarkitekt till Sundbybergs stad
Planarkitekt till Sundbybergs stad
Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Sundbyberg fortsätter att utvecklas i snabb takt. Vi är Sveriges mest tätbefolkade kommun - och samtidigt den minsta till ytan. Vilket gör att stadsutveckling och välavvägd planering är extra viktig. Staden har ett väldigt attraktivt läge med goda kommunikationer, bland annat tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och fjärrtåg, samt med en stadsmiljö som bjuder på gröna parker, kultur, stadsliv och vattennära cykel- och promenadstråk. Stadens snabba tillväxt har bidragit till utmaningar kopplat till den långsiktiga infrastrukturplaneringen, såsom översvämnings- och kapacitetsfrågor för olika teknikslag.
Stadsbyggnadsfrågorna hanteras inom kommunstyrelsens förvaltning inom avdelningen för Stadsbyggnad. Du tillhör Planenheten som har en viktig roll i denna utveckling då vi ansvarar för stadens detaljplanering, har förbindelser till strategisk- och infrastrukturplanering samt föreslår namnsättning av gator, torg och parker.
Som planarkitekt hos oss arbetar du med fysisk planering i en tät och snabbt växande stad, där komplexa förutsättningar ofta kräver kreativa och hållbara lösningar. Du driver detaljplaneprocesser från tidiga skeden till antagande och har en central roll i att formulera planförslag utifrån platsens förutsättningar, stadens mål samt gällande lagstiftning.
I rollen ingår att analysera och avväga olika intressen kopplat till bebyggelsestruktur, markanvändning, landskap och teknisk infrastruktur. Frågor om VA-kapacitet och teknisk infrastruktur är centrala, och du behöver ha förmåga att integrera och samordna dessa förutsättningar i planeringsarbetet.
Arbetet innebär såväl självständigt arbete som lagarbete vilket bedrivs i god samverkan med politiker, tjänstepersoner och övriga aktörer, både internt och externt. Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka stadens fysiska planering och framtida struktur.
Planenheten utgörs idag av 9 medarbetare bestående av planarkitekter, enhetschef och biträdande enhetschef. Enheten ansvarar för den fysiska planeringen i staden. Vidare företräder enheten kommunen i sak- och expertkunskap inom PBL och detaljplanering samt namnsättning av gator, torg och parker. Enheten bildar tillsammans med enheterna för Mark- och exploatering, Projekt Sundbybergs nya stadskärna och Projektenheten, Stadsbyggnadsavdelningen. Planenheten har engagerade medarbetare som värderar högt att vi ska trivas och utvecklas tillsammans.
Vi vill att du har en examen som arkitekt, samhällsplanerare eller fysisk planerare och har erfarenhet av att arbeta med och driva kvalificerade planprocesser i en politiskt styrd organisation. Vi förväntar oss att du är en driven, kreativ och lyhörd medarbetare som på ett pedagogiskt sätt i, tal och skrift, kan förmedla stadens krav, mål och vision. Du har en god analytisk förmåga och åstadkommer resultat med hög kvalitet. Du samarbetar med lätthet med andra och är professionell i ditt bemötande. Du har goda projektledaregenskaper och meriterande är god kännedom om plan- och bygglagen samt kringliggande lagstiftning inom planering. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Ansök senast den 5 oktober 2025. Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi tar inte emot ansökningar via epost eller post utan endast via länken nedan.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb.
bitr. enhetschef
Kristina Hatt kristina.hatt@sundbyberg.se 08-706 66 71 Jobbnummer
