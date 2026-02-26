Planarkitekt till Samhällsplanering och tillstånd
2026-02-26
Vill du vara med och driva Nynäshamns kommuns förändringsresa och skapa ännu bättre förutsättningar för alla som bor, verkar i och besöker kommunen, både idag och i framtiden? Nu söker vi dig som vill ta en bred och betydelsefull strategisk roll med tydlig påverkan även i det operativa arbetet. Här får du möjlighet att omsätta riktning till resultat tillsammans med engagerade kollegor.
Nynäshamn är en växande kommun nära Stockholm, där utveckling och hållbarhet går hand i hand. Vi står inför spännande avvägningar: att bevara och stärka landsbygdens och naturens värden samtidigt som våra tätorter utvecklas för att rymma fler och mer. I den här rollen blir du en nyckelperson i att forma smarta lösningar, bygga samverkan och skapa långsiktigt värde för hela kommunen. Välkommen till vårt team!Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som planarkitekt är du en nyckelperson i kommunens framtida utformning. Arbetet innebär många kontakter inom den kommunala organisationen samt med exploatörer, fastighetsägare och konsulter, liksom med kommunens politiker och invånare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för upprättande av detaljplaner samt driva arbetet i enlighet med beslutade projekt-, tidsplaner-, och budgetar inom ramen för planuppdraget. Rollen kan innebära både projektledning och projektdeltagande enligt kommunens samhällsbyggnadsprocess. Ge vägledning och planrådgivning internt och externt, mentorskap/stöd och kompetensöverföring internt i detaljplanfrågor.
Som medarbetare på avdelningen samhällsplanering och tillstånd är du tillsammans med chef och kollegor ansvarig för genomförandet av avdelningens samtliga uppdrag. Vi ser att det är viktigt att arbeta tillsammans och med ett helhetstänk i projekten samt sträva efter en god service, en effektiv samhällbyggnadsprocess och genomförbarhet i alla uppdrag.
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett och centralt uppdrag i kommunens utveckling. Här samlas ansvaret för översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor, fastighetsfrågor, miljö- och klimatfrågor samt hälso- och miljöfrågor. Förvaltningen ansvarar också för hela samhällsbyggnadsprocessen, från trafik- och infrastrukturplanering till bygglov, tillsyn och myndighetsutövning. Därtill arbetar förvaltningen med kartframställning, geografiska data, GIS och analys som stöd för den fysiska planeringen, samt med frågor som rör arkitektur, gestaltning och natur- och kulturmiljö.
Avdelningen för samhällsplanering och tillstånd består av tre grupper, detaljplan, bygglov och miljö. Avdelningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden ansvar för kommunens myndighetsutövning och tillsyn inom området. Arbetet omfattar bland annat detaljplanering, lovprövning, hälso- och miljöprövning, hantering av strandskyddsfrågor och tillsyn över den byggda miljön. Avdelningen säkerställer att vägledning och rådgivning sker enligt gällande lagstiftning, med rättssäker handläggning, hög kvalitet och god service i varje kontakt.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• examen inom samhällsplanering, samhällsbyggnad, arkitektur eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• flerårig dokumenterad erfarenhet av samhällsplanering och självständigt driva planprocesser framåt eller motsvarande
• goda kunskaper i tillämpning av plan- och bygglagen och annan närbesläktad lagstiftning som är relevant för tjänsten
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, detta för att lyfta fram ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt
• förmågan av att vara en driven och kommunikativ projektledare/projektdeltagare som kan prestera både på egen hand och i grupp
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation
• förståelse och kunskap kring bygglovsprövning och genomförbarhetsfrågor
• god datorvana och kunskap i Mycarta Plan, AutoCAD och Adobe-programmen Illustrator och indesign.
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person är du initiativtagande, självgående och relationsskapande. Du har förmåga att tänka kreativt och lösningsorienterat, och du bidrar aktivt till öppenhet för nya idéer och arbetssätt inom ditt område. Du tar tydligt ansvar för dina uppgifter, identifierar vad som behöver göras och föreslår vägar framåt för att driva processer och ärenden vidare.
Du arbetar strukturerat och målmedvetet och kan omsätta planer till konkreta resultat. Du leder projekt och uppdrag mot beslutade mål och tidplaner, följer upp och säkerställer leverans. I ditt arbete värnar du rättssäkerhet, kvalitet och ett professionellt bemötande, med hög service i myndighetsutövningen.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
• Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1-2
Ref. nr: SBN/2026/0260/023 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Avdelningschef
Rikard Strandberg rikard.strandberg@nynashamn.se 08-520 682 39 Jobbnummer
9766372