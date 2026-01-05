Planarkitekt till Planenheten i Botkyrka kommun
2026-01-05
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och utvecklar både stad och landsbygd inom kommunen. Vi har det samlade ansvaret för att planera och skapa de fysiska, juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för en trygg och god livsmiljö i Botkyrka. Våra 125 medarbetare arbetar för att möjliggöra för ett bra boende och en attraktiv närmiljö oavsett var i livet man befinner sig.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en engagerad planarkitekt med stort intresse för stadsbyggnadsfrågor till planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Som planarkitekt arbetar du med planprojekt och Botkyrkas framtida stadsutveckling, med ansvar för planprocessen från tidigt skede till färdig plan. Rollen innebär ett projektbaserat arbete tillsammans med kollegor på samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga förvaltningar i kommunen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- arbeta med planprojekt och ansvara för planprocessen från tidigt skede till färdig plan
- delta i utvecklingsarbetet kring processer för planbesked, program och detaljplaner
- samverka med kollegor inom samhällsbyggnadsförvaltningen och andra förvaltningar i kommunen
- möta politiker, medborgare, byggaktörer, konsulter och myndigheter samt ge alla bra service och ett professionellt bemötande.
I tjänsten är det viktigt att se till helheter och ta hänsyn till det större perspektivet, samtidigt som du förstår din roll på planenheten och ser till hela kommunens och samhällsbyggnadsförvaltningens bästa i agerande och beslut.
Vi erbjuder dig
Här får du vara med och gestalta framtidens Botkyrka och utveckla verksamheten i en modern och digital arbetsmiljö där du planerar ditt arbete självständigt och alltid har kollegor, teamledare och chef nära till hands. Hos oss finns möjlighet att påverka verksamheten, utvecklas i din yrkesroll och bidra med dina idéer. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar och erbjuder ett varmt och inkluderande klimat i en kommun som präglas av engagemang, mångfald och viljan att göra skillnad. Planenheten tillsammans med enheten för geografisk information utgör en avdelning på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Hos oss får du arbeta med ärenden av varierande komplexitet tillsammans med trevliga, kunniga och engagerade kollegor i en utvecklande miljö. Rollen innebär ansvar för att ta fram detaljplaner genom att projektleda, författa planbeskrivningar och rita plankartor. Vi har många spännande planer och utvecklingsprojekt på gång, både i den digitala och den fysiska miljön.
Du som söker till oss
Du har en högskoleutbildning inom samhällsbyggnadsområdet på mastersnivå, exempelvis arkitekt, landskapsarkitekt, fysisk planerare, civilingenjör i samhällsbyggnad eller samhällsplanerare.
Övriga krav:
- Erfarenhet av projektledning.
- Erfarenhet av arbete med detaljplaner.
- Erfarenhet av att illustrera och visualisera.
- Erfarenhet av arbete med GIS-programvara och CAD-verktyg.
- Erfarenhet av att vara väl insatt i plan- och bygglagen samt annan lagstiftning inom samhällsbyggnadsområdet.
- Erfarenhet av att presentera förslag på ett tydligt och professionellt sätt visuellt samt att formulera sig väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet av Focus Detaljplan och PlanDirekt.
- Erfarenhet inom 3D-visualisering och/eller 3D-verktyg.
- Erfarenhet av att ta fram digitala detaljplanehandlingar och att digitalisera befintliga detaljplaner.
Som person är du trygg och lösningsfokuserad, vilket är viktigt i rollen eftersom du ofta hanterar komplexa planprocesser och behöver fatta välgrundade beslut under tidspress. Din trygghet gör att du kan hantera situationer med flera intressenter på ett lugnt och professionellt sätt samt hitta praktiska lösningar. Du är strukturerad och ansvarstagande, vilket säkerställer hög kvalitet och att arbetsuppgifter blir utförda inom utsatt tid. I rollen har du många kontaktytor både internt och externt, och därför söker vi dig som är samarbetsorienterad, förtroendeingivande och lyhörd för andras behov.
