Planarkitekt/planhandläggare - Ulricehamns kommun, Planenheten - Arkitektjobb i Ulricehamn

Ulricehamns kommun, Planenheten / Arkitektjobb / Ulricehamn2021-07-072021-07-07Vill du ha ett spännande arbete med mycket eget ansvar, samordning och varierande arbetsuppgifter där du kan se både detaljerna och helhetsbilden? Som planhandläggare arbetar du med den fysiska planeringen av kommunen. Huvudsakligen arbetar du med att ta fram detaljplaner, där du ansvarar för och leder planeringen genom hela processen. Samtidigt kompletterar du i gruppdynamiken i det samarbete som krävs för gruppens prestation.Verksamhetens mål är att genomföra detaljplaner och planprogram inom utlovade tidsramar och utifrån kommunala mål och program. Arbetet bedrivs i samverkan med övriga enheter och du är med och utvecklar planprocessen inom enheten.Du kommer möta komplexa planuppdrag och planeringsfrågor då det för närvarande genomförs ett antal nydanande stadsplaneringsprojekt inom kommunen. I rollen ingår att möta politiken, exploatörer, allmänheten och andra myndigheter för att sy samman en god helhet i ditt uppdrag.Examen inom samhällsbyggnadsområdet, exempelvis planarkitekt, fysisk planering, stadsplanering, kulturgeografi, landskapsarkitektur, projektledare inom området eller inneha motsvarande utbildning eller erfarenhet för att på ett bra sätt hantera yrket. Annan av arbetsgivaren bedömd lämplig akademisk utbildning är också kvalificerande.Vi förutsätter att du har ett brinnande intresse för samhällsutvecklingsfrågor och är intresserad av att bidra i skapandet av ett bättre Ulricehamn!B-körkort är ett krav för tjänsten.Genom din utbildning och arbetslivserfarenhet har du förvärvat goda kunskaper i plan- och bygglagen samt i miljöbalken. För tjänsten behöver du ha goda kunskaper inom digitala programvaror, meriterande är t ex. Geosecma for ArcGIS och kunskaper inom Adobefamiljen. Du ska kunna använda dig av Office-paketet, och kunna uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift. Du ska också vara duktig på att beskriva arkitektoniska värden och de motiv som ligger bakom ställningstaganden.Som person är du drivande, resultatorienterad och sätter upp och håller tidsramar på ett strukturerat sätt. Du har ett starkt kvalitets- och kundfokus genom hela arbetsprocessen. Du har ett problemlösande förhållningssätt i ditt arbete och till olika situationer som uppstår. Arbetsuppgifterna kräver lyhördhet för olika gruppers intressen samtidigt som de måste hanteras i ett helhetsperspektiv.I rollen har du kontakt med många olika aktörer och är därför kommunikativ och har förmåga att skapa goda relationer. Du är bra på att kommunicera samt ha ett serviceinriktat förhållningssätt då arbetet innebär kontakt med politiker, företagare och allmänhet.Du kan arbeta självständigt och i grupp, och vi ser gärna att du är resultat-, utvecklings- och målinriktad. Engagemang, flexibilitet och initiativkraft är viktiga egenskaper för tjänsten. Du är ödmjuk och lösningsorienterad.ÖVRIGTAnställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-10-11 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-09-10Ulricehamns kommun, Planenheten5850817