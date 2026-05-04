Planarkitekt med inriktning översiktlig planering
2026-05-04
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Arbetsuppgifter
Gnosjö kommun söker en engagerad och strategisk översiktsplanerare som vill ta en nyckelroll i kommunens samhällsplanering. I rollen blir du projektledare för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och får möjlighet att påverka kommunens långsiktiga utveckling i nära samverkan med både politisk ledning, tjänstepersoner och externa aktörer.
Som översiktsplanerare har du ett övergripande ansvar för kommunens översiktliga planering. Du leder och samordnar arbetet med att ta fram en ny översiktsplan enligt plan- och bygglagen och ansvarar för hela processen från uppstart till politiskt antagande. I rollen ingår att planera och driva projektet, ta fram planeringsunderlag, analyser och strategier för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning samt att säkerställa att nationella, regionala och lokala mål beaktas i planeringen.
Arbetet sker i nära samverkan med politiker, kollegor inom kommunen, andra myndigheter, näringsliv och allmänhet. Du ansvarar för dialog, samråd och utställning kopplat till översiktsplanen och bidrar även till kommunens övriga strategiska samhällsbyggnadsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis fysisk planering, samhällsplanering, arkitektur eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har goda kunskaper om plan- och bygglagen och om översiktlig planering och det är meriterande om du erfarenhet av att arbeta med översiktsplaner och/eller strategisk samhällsplanering.
Du är van att leda eller samordna komplexa processer och har god förmåga att uttrycka dig tydligt och strukturerat i tal och skrift på svenska. Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet och i en politiskt styrd organisation är meriterande.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och har ett strategiskt helhetsperspektiv. Du arbetar självständigt, tar ansvar för att driva processer framåt och har lätt för att samarbeta med olika aktörer. Vi ser även att du är en utåtriktad och lyhörd person med förmågan att se saker ur olika perspektiv och att du trivs i en drivande roll.
B-körkort krävs. Du är en viktig del av vår förvaltning och att du kan bidra till vårt positiva arbetsklimat är viktigt för oss. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323414".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506)
335 80 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning Kontakt
Samhällsbyggnadschef
Henrietta Isaksson 0370-33 10 91
9890306