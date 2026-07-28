Planarkitekt
Borås kommun / Arkitektjobb / Borås Visa alla arkitektjobb i Borås
2026-07-28
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Ort: Borås – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Borås Stad befinner sig i ett expansivt skede med flera spännande utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen. Här har Samhällsbyggnadsförvaltningen en nyckelroll. Nu söker vi två planarkitekter till Planenheten som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Förvaltningen består av cirka 110 medarbetare och arbetar med allt från bygglov och detaljplanering till strategisk samhällsplanering, mark- och exploatering samt miljö- och klimatfrågor. Här finns också stöd från ekonomi- och HR-funktioner.
Med mer än 115 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och är stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och med högskolan i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion. Mycket positivt har hänt i Borås och många stora utmaningar återstår.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i denna utveckling.
Arbetsplatsen är centralt belägen med god service och bra kollektivtrafik.
Din nästa arbetsplats
Planenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med alltifrån små bostadsprojekt till stora detaljplaner för verksamhetsmark, stadsomvandlingsprojekt och komplexa planprogram.
Borås Stads alla medarbetare har ett gemensamt uppdrag: att underlätta och förbättra människors vardag. För att åstadkomma detta på absolut bästa sätt måste allt ledarskap och medarbetarskap präglas av tillit. Vi är ett arbetslag som arbetar mot gemensamma mål. Det förutsätter ett resultatinriktat och förtroendefullt arbetssätt mot kollegor, politiker och allmänhet.
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidare på heltid. 100% Tillträde: Tillträde efter överenskommelse
Löneform: Enligt avtal Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Du är med och arbetar i flera projekt samtidigt och bidrar också i arbetet med att utveckla planenhetens verksamhet framåt och vara stöd åt dina kollegor vid behov. Bredden på projekt och utvecklingen i Borås gör arbetet som planarkitekt hos oss både varierat och utmanande. Som planarkitekt kommer du främst projektleda detaljplaner men även arbeta som biträdande handläggare i andras projekt. Du har även möjlighet att leda olika typer av utvecklingsprojekt.
Vi arbetar i projektform i våra detaljplaner, där varje plan hanteras av arbetsgrupper som samlar den kompetens som krävs. Som planarkitekt har du till uppgift att leda dessa arbetsgrupper. Detta ställer krav på god kommunikation, tydlighet och samordning både internt inom kommunen och externt med konsulter, myndigheter och samarbetspartners. Du ska kunna balansera olika intressen och göra avvägningar, ansvara för tidplan, upplägg och samordning av konsulter, framtagande av planhandlingar och underlag inför politiska beslut mm. Dessutom förväntas du i din arbetsroll kunna lämna välgrundade rekommendationer till beslutsfattare.
Det politiska engagemanget är stort kring våra detaljplaner, och det finns en tydlig prioritering över vilka projekt vi arbetar med. Denna ses över och revideras årligen.
Du som söker
Du har ett stort intresse av att leda större projekt samt har goda kunskaper av de olika skedena i samhällsbyggnadsprocessen. Du har intresse av att leda allt från förtätningsprojekt, komplexa stadsbyggnadsprojekt, infrastrukturprojekt, analysarbete i tidiga skeden till förvaltningsövergripande utvecklingsarbeten.
Du är utbildad inom samhällsbyggnad såsom planeringsarkitekt, arkitekt, landskapsarkitekt eller annan utbildning som vi bedömer likvärdigt. Du har flerårig erfarenhet av arbete som planarkitekt med handläggaransvar och erfarenhet av att driva, hålla ihop egna planprojekt och ta fram erforderliga handlingar. Arbete med detaljplanering i kommunal verksamhet är meriterande. Kunskap inom aktuell plan- och bygglagstiftning samt miljöbalken är viktigt liksom intresse av god stadsbyggnad och gestaltning.
Vi söker dig som är kommunikativ, kreativ, analytisk, lyhörd och bra på att samarbeta. Du har en god förmåga att hålla samman, planera och driva en arbetsprocess och arbetsgrupp framåt.
Eftersom en stor del av jobbet som planarkitekt handlar om att kommunicera med människor är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kan utrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23.
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta gärna Johanna Wållgren på 072-660 18 68 eller johanna.wallgren@capus.se
alternativt Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag från Polismyndigheten.
I enlighet med Lönetransparensdirektivet så lämnas information om lönespann för tjänsten vid kallelse till intervju. Facklig kontakt
Emma Lanner SACO, 033–358401 eller emma.lanner@boras.se
Tillgänglig veckorna 31, 33 samt 34. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Recruitment Consultant - Public Sector
Johanna Wållgren jjohanna.wallgren@capus.se 072-660 18 68 Jobbnummer
10014512