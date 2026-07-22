Planarkitekt
Västerås kommun / Arkitektjobb / Västerås Visa alla arkitektjobb i Västerås
2026-07-22
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Här får du använda din expertis för att forma morgondagens Västerås tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Du leder och driver detaljplaneprocesser från start till slut och ansvarar för att väga samman olika intressen och att göra komplexa bedömningar utifrån lagstiftning och stadens strategiska mål. Både självständigt eller tillsammans med kollegor upprättar du detaljplaner och tillhörande handlingar som plankartor och planbeskrivningar. Din förmåga att kommunicera och samarbeta är viktig. I arbetet ingår omfattande kontakter och samarbete med exploatörer, konsulter, andra förvaltningar samt medborgare. Du håller i samrådsmöten och föredrar dina ärenden för Byggnadsnämnden.
Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som till exempel planeringsarkitekt och du har ett stort intresse för stadsplanering. Du har goda kunskaper i PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken och i att konstruera detaljplaner. Det är ett plus om du har goda kunskaper i skissarbete och gestaltning samt i systemen Focus detaljplan, GIS och Autocad och om du har erfarenhet av arbete med kommunal fysisk planering. Du förstår komplicerade språkliga underlag och tar fram egna texter av hög kvalitet på svenska. I mötet med andra pratar du välformulerat och engagerat, både i det lilla mötet och under stora presentationer. Samtidigt är du mottaglig för andras kunskap och tankar.
Vi erbjuder
Västerås växer och utvecklas i snabb takt, och vi står inför många spännande utmaningar där vi ska balansera hållbar tillväxt, god gestaltning och invånarnas behov. Som planarkitekt hos oss blir du en viktig del av stadsbyggnadsförvaltningen. Vi ansvarar för att driva och samordna stadens detaljplanering, vilket innebär att vi lägger grunden för var människor ska bo, arbeta och leva i framtiden. På planenheten möts du av en engagerad och stöttande arbetsgrupp med hög kompetens inom fysisk planering. Vi värdesätter samarbete och ett öppet klimat där vi lär av varandra.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Claudio Salluzzi claudio.salluzzi@vasteras.se 021- 39 12 03 Jobbnummer
10008766