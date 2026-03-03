Planarkitekt
Vill du vara med och skapa en hållbar, attraktiv och levande stadsmiljö? Vi söker en driven och engagerad planarkitekt till Planenheten. Hos oss får du chansen att leda och delta i spännande stadsutvecklingsprojekt, från idéstadiet till färdig plan, och bidra till en expansiv och innovativ stad där vi gemensamt tar ansvar för framtidens Eskilstuna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna har en central roll i stadens utveckling och tillväxt. Tillsammans med andra enheter som Trafik, Bygglov, Projekt- och geodataenheten , arbetar vi tvärfunktionellt för att skapa helhetslösningar. På Planenheten finns medarbetare med bred erfarenhet och varierande bakgrund, vilket skapar ett dynamiskt arbetsklimat där erfarenhetsutbyte sker naturligt. Här finns även stora möjligheter till kompetensutveckling och ansvarstagande, med ett öppet arbetsklimat där vi stödjer och lär av varandra. Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt, med möjlighet till hybridarbete och ett stimulerande sammanhang där vi gemensamt utvecklar både metoder och verktyg.
Eskilstuna ligger strategiskt i Mälardalen och står inför många spännande stadsutvecklingsprojekt, vilket ger dig möjlighet att arbeta med både bredd och fördjupning inom vårt område. Vi erbjuder ett utvecklande och varierande arbete i en kommun som är i stark tillväxt. Välkommen att bli en del av Eskilstuna Kommun - tillsammans bygger vi framtidens Eskilstuna!Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som planarkitekt ansvarar du för både enklare och mer komplexa detaljplaner. Uppdragen varierar i allt från stadsomvandlings- och förtätningsprojekt i känsliga lägen till projekt för utveckling av samhällsviktiga verksamheter.
Du jobbar med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden och medverkar i stadsbyggnadsanalyser, planbesked och översiktlig planering. Som projektledare har du ett stort mandat att driva dina planprojekt framåt, med stöd av kollegor och i samverkan med olika kompetenser och aktörer. Genom att aktivt arbeta med verksamhetsutveckling bidrar du till att forma den fysiska miljön och en långsiktig hållbar utveckling inom kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, gärna som fysisk planerare, arkitekt eller landskapsarkitekt, alternativt annan utbildning vi bedömer som likvärdig. Du är väl insatt i plan- och bygglagen samt planprocessen och har kompetens kring detaljplanearbete. Har du varit projektledare inom stadsbyggnad är det ett stort plus. Specialkunskaper i GIS, arkitektur och gestaltning är meriterande, samt kunskaper i programmen Focus detaljplan, Adobe CS, ArcGIS och SketchUp.
Du driver självständigt och strukturerat ditt arbete men är också bra på att samarbeta, vilket krävs i mer komplexa planprojekt. God service är viktigt för dig. Du är lyhörd och kommunikativ och kan ta in olika perspektiv, vilket är av betydelse då ditt arbete ofta går ut på att väga intressen mot varandra.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se 016-710 28 32 Jobbnummer
