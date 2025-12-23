Planarkitekt
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar växer och i det arbetet har samhällsbyggnadskontoret en viktig roll. Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalitet.
På planenheten ansvarar vi för detaljplanearbetet i kommunen och vi deltar i aktivt i kommunens strategiska planeringsarbete. Under de kommande åren kommer vi att arbeta hårt med att se till att kommunen utvecklas i linje med utvecklingsstrategierna och inriktningsmålen i Kalmars nya översiktsplan. Det kommer att bli ett meningsfullt och spännande arbete, som kommer spänna från kust till skogsbygd och från stad till land. Välkommen att vara med på vår resa!
Som planarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret är din huvudsakliga uppgift att arbeta i detaljplaneprocessen, men även medverkan i andra former av planeringsuppgifter förekommer. Att samordna och leda projektgrupper, ta fram underlag, beställa utredningar, analysera förutsättningar, ta fram planförslag och bereda beslutsunderlag till politiken är exempel på innehåll i arbetet.
Du får ett stort ansvar för att driva planprojekten från start till mål, men står självfallet inte ensam i detta. Arbetet sker i samarbete med en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med många olika kompetenser och med stöd av planchef, stadsarkitekt och andra inblandade aktörer både internt och externt. Du kan också komma att representera verksamheten i olika projekt, omvärldsbevaka förändringar och följa utvecklingen inom plan- och byggområdet. I denna roll kan det också finnas utrymme för verksamhetsutveckling beroende på intresse och färdigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Masterutbildning inriktad mot samhällsplanering (exempelvis inom fysisk planering, Arkitekt eller Landskapsarkitekt), alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* God kunskap om plan och bygglagen, miljöbalken och fastighetsrättsliga frågor
* Förmåga att kunna uttrycka dig ändamålsenligt i tal och skrift
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team, med god kommunikativ förmåga
* Körkort B
* Erfarenhet av detaljplanearbete är meriterande.
Adobe, ArcGIS, Geosecma, SketchUp och AutoCad är några av programvarorna du kan komma att hantera. Att dagligen arbeta med digitala verktyg tycker du är en självklarhet och det är meriterande om du redan kan hantera dessa program.
ÖVRIGT
