Planarkitekt
2025-09-18
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Vill du vara med och forma framtidens samhälle i hjärtat av Bohuslän?
Sotenäs kommun söker en engagerad och nytänkande planarkitekt som vill bidra till att skapa hållbara, attraktiva och levande miljöer för våra invånare - idag och i framtiden.
Hos oss får du en nyckelroll i samhällsbyggnadsprocessen och möjlighet att påverka utvecklingen i en kommun med stark identitet, unik natur och ett aktivt lokalsamhälle.
Beskrivning
Som planarkitekt arbetar du med hela planprocessen - från idé till antagande. Du driver detaljplaner och strategiska dokument som formar kommunens framtid. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samverkan med kollegor, medborgare, företag och myndigheter. Du blir en del av vår plan- och byggenhet, som består av cirka 15 medarbetare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Du får möjlighet att arbeta med varierande projekt, där din kompetens och kreativitet gör skillnad. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, samarbete och hållbarhet står i centrum.
Vi erbjuder dig
En gedigen introduktion till både enheten och kommunen och möjlighet till löpande kompetensutveckling. Friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Ett arbete i en kommun med stark lokal förankring och naturnära livsstil. Läs mer om våra förmåner: Jobba hos oss - Sotenäs kommun
- Upprätta och revidera detaljplaner, planprogram och strategiska dokument
- Handlägga planärenden från planbesked till antagande
- Samverka med medborgare, företag och andra aktörer för att skapa inkluderande och hållbara lösningar
- Delta i dialogmöten, samråd och presentationer
- Skriva tjänsteskrivelser och föredra ärenden inför politiska sammanträden
- Bidra till enhetens utvecklingsarbete
Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för samhällsplanering och som trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Du är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att se helheten och samtidigt hantera detaljer med precision.
Vi ser gärna att du har:
- Examen inom arkitektur, fysisk planering eller likvärdig utbildning
- Erfarenhet av detaljplanering eller samhällsplanering
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Körkort (kommunen tillhandahåller miljöbilar)
- Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation är meriterande
- Intresse för kulturmiljöfrågor är ett plus
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till vår gemensamma vision om ett hållbart Sotenäs.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer sker löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan - tillsammans bygger vi framtidens Sotenäs!
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sotenäs kommun
