Planarkitekt - Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret - Arkitektjobb i Nässjö

Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret / Arkitektjobb / Nässjö2021-07-07Samhällsplaneringskontoret i Nässjö söker en planarkitekt. Du kommer att få jobba i en naturskön kommun som ligger högst upp på det småländska höglandet. Nässjö är en järnvägsknut med goda kommunikationer åt alla väderstreck. Kommunen har drygt 31000 invånare och befolkningskurvan pekar uppåt.Samhällsplaneringskontoret består av cirka 30 anställda fördelade på tre enheter; miljö, plan- och bygg samt karta. Samhällsplaneringskontoret ansvarar för fysisk planering, bygglov, tillsyn, miljö- och hälsoskydd samt kart- och mätverksamhet. På plan- och byggenheten arbetar 10 personer med fysisk planering, strandskydd, bygglov, tillsyn, energirådgivning, bostadsanpassning med mera.2021-07-07Som planarkitekt kommer du att ansvara för att ta fram och handlägga detaljplaner, allt från idé till antagande. Du kommer även få arbeta med översiktlig planering samt med olika utvecklingsprojekt och utredningar. Du blir en del av ett team på fyra planarkitekter. Arbetsuppgifterna varierar över tid och innebär bland annat att leda olika planprojekt och ha särskilda ansvarsområden.Förutom ett nära samarbete med övriga medarbetare på kontoret jobbar du aktivt tillsammans med andra förvaltningar och kommunens bolag kring samhällsbyggnads-frågor för att värna och utveckla Nässjö kommun. En viktig del är att ge råd, stöd och information till medborgare och företag och i samverkan med övriga kommunanställda verka för en hög servicenivå. I uppgifterna ingår att skriftligt och muntligt presentera ärenden och arbeta med medborgardialog.Kommunen växer och har ett uttalat mål att öka planberedskapen för bland annat bostäder och verksamheter. Just nu står vi inför flera spännande och utmanande projekt. Du kommer att bli en viktig person för kommunen och dess utveckling som sker i dialog med medborgare, företag och förtroendevalda.Du har examen i fysisk planering eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. För tjänsten behöver du vara väl förtrogen med planprocesser. Du har goda kunskaper i plan- och bygglagen och miljöbalken samt förmåga att sätta dig in i dess tillämpning. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet av att ta fram detaljplaner och driva planprojekt. Det är meriterande om du har erfarenhet av en politisk styrd organisation.Du har ett starkt intresse för stadsplanering och stadsutvecklingsfrågor och en vilja att utveckla och utvecklas. Du har en god förmåga att planera, driva och hålla samman en arbetsprocess och en arbetsgrupp.Rollen som planarkitekt ställer höga krav på dina språkliga färdigheter då du kommer att förmedla idéer och planer både visuellt, muntligt och skriftligt. Du ska känna dig bekväm med att presentera dina projekt och föra dialog med medborgare, företag, politiker och media. För att kunna formulera dokument korrekt med tydliga texter måste du kunna uttrycka dig väl på svenska i skrift.Som person är du ansvarstagande, strukturerad, lyhörd, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad och har lätt för att bygga relationer.Du har en god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet, Adobe-programmen och AutoCAD. Det är meriterande om du har kunskaper i Focus detaljplan, Qgis, ByggR samt 3D-visualisering.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.B-körkort krävs.ÖVRIGTFör att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret5852457