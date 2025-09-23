Placeringssamordnare inom funktionshinder
Borås kommun / Behandlingsassistentjobb / Borås Visa alla behandlingsassistentjobb i Borås
2025-09-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.
I den här rollen tillhör du Sociala omsorgsförvaltningens avdelning för Kvalitet och utveckling, men som placeringssamordnare kommer du att samarbeta med många chefer, ledningsgruppen, specialister och andra medarbetare inom hela förvaltningen. Hos oss får du ett spännande jobb i en kreativ arbetsgrupp. Här kan du som medarbetare trivas, utvecklas och vara med och påverka.
Placeringssamordnare inom funktionshinderPubliceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en samordnartjänst med fokus på boende och daglig verksamhet/sysselsättning. I tjänsten ingår att tillsammans med våra brukare och verksamheter samordna processen att verkställa fattade beslut gällande bostad med särskilt service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen). I rollen ingår också att vara med i processen att verkställa fattade beslut gällande daglig verksamhet enligt LSS och daglig sysselsättning enligt SoL. I båda dessa uppdrag är matchning av brukares behov, verksamhetens kompetens och brukarens delaktighet i fokus och ska vara vägledande genom hela processen). I arbetet ingår både administrativa uppgifter, brukarnära arbete och samverkan med både interna och externa verksamheter.
På förvaltningen pågår just nu ett arbete med att förändra vårt arbete kring stöd- och insatsmätningar som ligger till grund för hur vi fördelar våra resurser på förvaltningen. Stöd- och insatsmätningen utgår från skattningar av våra brukares behov och omprövningar av dessa sker årligen eller tätare vid behov. Som placeringssamordnare kommer du att ha en viktig roll i det kommande utvecklingsarbetet och innehållet i tjänsten kan i samband med detta kommer att förändras. Som placeringssamordnare kommer det att ingå att utföra skattningar och det kan i och med det pågående förändringsarbetet under en period ske ett intensivt arbete med detta. Det kan också tillkomma andra uppdrag eller arbetsuppgifter som tillhör kvalitets- och utvecklingsenheten.
Som placeringssamordnare har du en betydelsefull roll i att utveckla och säkerställa kvaliteten i processer och rutiner som du arbetar med. Du kommer att arbeta nära verksamheterna och det är verksamheternas och brukarnas behov som till stor del styr innehållet i ditt arbete. Du får ett stimulerande arbete där du har stort ansvar och befogenhet över att planera och genomföra ditt arbete i samarbete med andra.
Övrig information
Vi satsar på dig som arbetar hos oss genom att uppmuntra till kompetensutveckling. Som anställd i Borås Stad får du möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt ett förmånligt flextidsavtal. Du har också rätt till friskvårdsbidrag och tillgång till många av Borås Stads faciliteter, till exempel fria bad i Borås Stads badanläggningar.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Du som söker är stödpedagog eller har en eftergymnasial utbildning inom pedagogik, handikappvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För tjänsten krävs flerårig erfarenhet av att arbeta praktiskt med personer som har funktionsnedsättning. Har du arbetat som stödpedagog, verksamhetspedagog eller liknande är det meriterande.
För att klara uppdraget krävs att du arbetar systematiskt, lyfter blicken och ser frågor ur ett helhetsperspektiv. Arbetet kräver en personlig mognad och du har ett utvecklingsorienterat arbetssätt. Eftersom arbetet innebär mycket samverkan med såväl interna som externa aktörer ställer vi höga krav på din samarbets- och lösningsförmåga. Vi tror att du är en person som genom din erfarenhet är trygg i dig själv och din förmåga. Du har lätt för att engagera människor.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Katrin Kjellberg 0728-85 12 27 Jobbnummer
9521905