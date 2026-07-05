Pizzeria
Ali, Idres / Kockjobb / Hudiksvall Visa alla kockjobb i Hudiksvall
2026-07-05
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Vi söker en duktig och engagerad pizzabagare till vår pizzeria.Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Tillaga pizzor och andra enklare maträtter.
Förbereda råvaror och hålla ordning i köket.
Säkerställa god hygien och hög kvalitet.
Samarbeta med övrig personal och bidra till en trevlig arbetsmiljö.Kvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Du är ansvarsfull, stresstålig och kan arbeta både självständigt och i team.
Du har ett gott bemötande och ett intresse för matlagning och service.
Anställning:
Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Delsbo
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: Ciaobella.fastfood@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ali, Idres
824 71 DELSBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Edevägen 6 Jobbnummer
9992852