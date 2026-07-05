Pizzeria

Ali, Idres / Kockjobb / Hudiksvall
2026-07-05


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Vi söker en duktig och engagerad pizzabagare till vår pizzeria.

Publiceringsdatum
2026-07-05

Dina arbetsuppgifter
Tillaga pizzor och andra enklare maträtter.
Förbereda råvaror och hålla ordning i köket.
Säkerställa god hygien och hög kvalitet.
Samarbeta med övrig personal och bidra till en trevlig arbetsmiljö.

Kvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Du är ansvarsfull, stresstålig och kan arbeta både självständigt och i team.
Du har ett gott bemötande och ett intresse för matlagning och service.

Anställning:
Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Delsbo

Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: Ciaobella.fastfood@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ali, Idres
824 71  DELSBO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Edevägen 6

Jobbnummer
9992852

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