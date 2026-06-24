Pizzaiolo/Pizzabagare/ chef
Osteria di la AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-06-24
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🇸🇪 Pizzaiolo / Kock
Vill du bli en del av vårt passionerade team?Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Osteria Di La är en del av ett familjeägt restaurangföretag som driver tre italienska restauranger i Malmö: Osteria Di La på Davidhallstorg, Enoclub på Skomakaregatan och Osteria Qui i Slottstaden.
Sedan 2010 har vår ambition varit att förmedla genuin italiensk mat- och vinkultur med fokus på kvalitet, hantverk och noggrant utvalda råvaror. All vår mat tillagas från grunden med stor respekt för de italienska traditionerna.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren Pizzaiolo / Kock till Osteria Di La i centrala Malmö för en långsiktig anställning. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och vara en del av ett engagerat team med höga ambitioner.
Tillträde sker någon gång mellan 15–24 augusti 2025, enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Har minst 2–5 års erfarenhet som pizzabagare och/eller kock i restaurangmiljö
Har passion för italiensk matlagning och ett genuint intresse för italiensk kultur
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Är lösningsorienterad, flexibel och ansvarstagande
Arbetar strukturerat och noggrant
Har höga kvalitetskrav och ett professionellt förhållningssätt
Är en lagspelare med stark arbetsmoral
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med långsiktigt samarbete
Boende inkluderat som en del av anställningen
Goda utvecklingsmöjligheter inom ett växande familjeföretag
En inspirerande arbetsplats med passionerade kollegor
Möjlighet att arbeta med autentisk italiensk mat och hantverk
Meriterande: Kunskaper i italienska och engelska.Så ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med:
CV
Ålder
Foto
Märk ansökan med: Pizzaiolo / Kock
🇬🇧 Pizzaiolo / Chef
Join Our Passionate Team
About Us
Osteria Di La is part of a family-owned restaurant group operating three Italian restaurants in Malmö: Osteria Di La at Davidhallstorg, Enoclub on Skomakaregatan, and Osteria Qui in Slottstaden.
Since 2010, our mission has been to share authentic Italian food and wine culture, focusing on quality, craftsmanship, and carefully selected ingredients. Everything we serve is prepared from scratch with great respect for traditional Italian cuisine.
About the Position
We are currently looking for an experienced Pizzaiolo / Chef to join Osteria Di La in central Malmö on a long-term basis. We are seeking someone who is passionate about their craft and eager to grow together with our company.
The position starts between 15–24 August 2025, by agreement.
We are looking for someone who:
Has at least 2–5 years of experience as a Pizzaiolo and/or Chef in a professional restaurant environment
Has a genuine passion for Italian cuisine and culture
Thrives in a fast-paced environment and performs well under pressure
Is flexible, reliable, and solution-oriented
Works in a structured and detail-oriented manner
Maintains high standards of quality and professionalism
Is a strong team player with an excellent work ethic
What We Offer
Permanent employment with long-term career opportunities
Accommodation included as part of the employment package
Opportunities for professional growth within a growing family-owned company
A professional, supportive, and inspiring work environment
The opportunity to work with authentic Italian cuisine and craftsmanship
Italian and English language skills are considered an advantage.
Application
Please send your application including:
CV / Resume
Age
Recent photo
Subject line: Pizzaiolo / Chef
We look forward to hearing from you and welcoming a new member to our team. 🇮🇹🍕 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
via mail
E-post: career@osteria.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare, Pizzaiolo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osteria di la AB
(org.nr 559237-8227)
Davidshallstorg 7 (visa karta
)
211 45 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9977790