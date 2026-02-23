Pizzabgare sökes till centrala Kristinehamn
Charlie i Kristinehamn AB, Pizzeria / Kockjobb / Kristinehamn
2026-02-23
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team!
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurang och pizzeria där du bakar pizza och kan laga andra rätter efter beställning. Vi söker dig som är stresstålig, god samarbetsförmåga och kan arbeta tidsvis i högt tempo.
Du är trevlig, artig, hjälpsam, ansvarstagande och har ett positiv kundbemötande.
Välkommen att ansöka via vår epost! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kahramanayaz@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Charlie i Kristinehamn AB, Pizzeria
(org.nr 559444-7319)
Norra Hamngatan 4 (visa karta
)
681 30 KRISTINEHAMN Kontakt
Mehmet Ayaz kahramanayaz@hotmail.se 0703231118 Jobbnummer
9756577