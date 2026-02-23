Pizzabgare sökes till centrala Kristinehamn

Charlie i Kristinehamn AB, Pizzeria / Kockjobb / Kristinehamn
2026-02-23


Visa alla kockjobb i Kristinehamn, Storfors, Nacka, Degerfors, Karlskoga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Charlie i Kristinehamn AB, Pizzeria i Kristinehamn

Vi söker dig som vill bli en del av vårt team!

Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurang och pizzeria där du bakar pizza och kan laga andra rätter efter beställning. Vi söker dig som är stresstålig, god samarbetsförmåga och kan arbeta tidsvis i högt tempo.

Du är trevlig, artig, hjälpsam, ansvarstagande och har ett positiv kundbemötande.

Välkommen att ansöka via vår epost!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kahramanayaz@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Charlie i Kristinehamn AB, Pizzeria (org.nr 559444-7319)
Norra Hamngatan 4 (visa karta)
681 30  KRISTINEHAMN

Kontakt
Mehmet Ayaz
kahramanayaz@hotmail.se
0703231118

Jobbnummer
9756577

Prenumerera på jobb från Charlie i Kristinehamn AB, Pizzeria

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Charlie i Kristinehamn AB, Pizzeria: