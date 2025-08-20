Pizzabagare till KV Enhörningen Pizza AB
2025-08-20
I KV Enhörningen Pizza AB bedriver vi en restaurangverksamhet med fokus på Pizza. Restaurangen är välkänd i Göteborg och vi serverar mat som tillagas med omsorg och kärlek.
Nu vill vi öka vårt team. Därmed söker vi en pizzabagare till vår restaurang. Arbetsuppgifterna består av förekommande arbetsuppgifter inom restaurangbranschen såsom pizzabakning, enklare matlagning, förberedelser, uppläggning och liknande.
Vi söker dig som är arbetsam, stresstålig och noggrann. Det är inget krav men en stor del om du har arbetat inom restaurangbranschen tidigare. Det är även en stor fördel om du kan kommunicera på turkiska.
Vi tar emot endast ansökningar per mail, vänligen respektera detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: eyup_index@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KV Enhörningen Pizza AB
(org.nr 559057-9990)
Amiralitetsgatan 19 C (visa karta
)
414 62 GÖTEBORG Jobbnummer
