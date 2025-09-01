Pizzabagare till året runt restaurang
2025-09-01
Gråbo Kvarterskrog Pizzeria växer - Vi söker en eller två pizzabagare för omedelbar start
Gråbo Kvarterskrog Pizzeria växer och vi söker nu en pizzabagare som kan börja omedelbart. Vi vill stärka vårt team för att fortsätta leverera hög kvalitet och god service till våra gäster. Vi söker en person som är energisk, driven och redo att utvecklas i en fartfylld arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder
En långsiktig möjlighet i en växande verksamhet
Heltids- eller deltidsarbete
Rättvis lön och dricksfördelning
Ett sammansvetsat och engagerat team där du kan utvecklas
Vi söker dig som
Har minst 1-2 års erfarenhet av att arbeta på en pizzeria
Har kunskap om degberedning, ugnshantering och kökshygien
Är snabb, organiserad och effektiv i köket
Är en lagspelare med god kommunikationsförmåga
Kan hantera högt tempo och arbeta under stressiga perioder
Är tillgänglig för omedelbar start
Har en positiv inställning och är redo att bidra med energi och engagemang
Anställning
Efter genomförd intervju kommer vi att fatta beslut om anställning.
Arbetsplats
Gråbo Kvarterskrog Pizzeria - Visby
Skicka din ansökan med CV till info@grabokvarterskrog.se
så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att träffa dig och välkomna en ny kollega till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@grabokvarterskrog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leyla & Akin AB
Gråbo torg 4 (visa karta
621 51 VISBY Arbetsplats
Gråbo kvarterskrog restaurang Kontakt
Akin Odabas info@grabokvarterskrog.se 0768359722 Jobbnummer
