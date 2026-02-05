Pizzabagare som behärskar Napolitanska pizzor
2026-02-05
Vi på La Piazza i Ystad söker en medarbetare som har erfarenhet av att baka napolitanska pizzor.
Anställning kan ske omkring 1 Maj.
Om jobbet....
Förbereda deg, tomatsås & råvaror av bra kvalité
Säkerhetsställa att pizzorna håller jämn & hög standard
Arbeta nära i ett litet köksteam med glatt humör
Gärna bidra med nya ideér och smaker för att utveckla menyn
Vi söker dig som....
Har erfarenhet av napolitanska pizzor
Är noggrann och arbetar under högt tempo
Brinner för kvalité
Vi erbjuder...
Bra lön och bra arbetsvillkor
En arbetsplats med ett härligt team som har passion för sitt arbete
Vi erbjuder både heltid och deltidstjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: lapiazza.ystad@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soleggiato Ystad AB
(org.nr 559476-0174) Kontakt
Brian Wrangborn Stuhr lapiazza.ystad@gmail.com 0707965386 Jobbnummer
9725240