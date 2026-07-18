Pizzabagare sökes till Skoghalls Pizzeria
Triss i S AB / Kockjobb / Hammarö Visa alla kockjobb i Hammarö
2026-07-18
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Är du en erfaren pizzabagare som brinner för kvalitet och gillar att arbeta i ett högt tempo? Då vill vi gärna träffa dig!
Skoghalls Pizzeria söker nu en pizzabagare för heltidsanställning med start omgående.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka pizza.
Är stresstålig, ansvarstagande och noggrann.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Är positiv och serviceinriktad.
som kan bra svenska i skriv och tal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: skoghalls.deli@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Triss i S AB
(org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta
)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria Kontakt
Ahmet Akalp Ahmet.akalp79@gmail.com 0700363100 Jobbnummer
10006010