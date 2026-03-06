pizzabagare sökes till restaurang i Skövde

onekru AB / Kockjobb / Skövde
2026-03-06


Vi söker en erfaren pizzabagare till vår pizzeria i Skövde.
Du som söker ska ha minst 5 års erfarenhet av att arbeta som pizzabagare. Du ska vara självgående, ansvarsfull och kunna arbeta i ett högt tempo.
Arbetsuppgifterna inkluderar att förbereda deg, baka pizza av hög kvalitet, förbereda råvaror samt hålla köket rent och organiserat enligt hygienregler.
Du ska kunna arbeta både självständigt och i team. Arbetstider kan vara dag, kväll och helg.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats och en trevlig arbetsmiljö.
Välkommen att skicka in din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Ansökan kan även lämnas personligen på restaurangen.
E-post: milan980525@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
onekru AB (org.nr 559215-7548)
Mariestadsvägen 13 (visa karta)
549 50  SKÖVDE

Kontakt
personal ansvarig
mohsen borzoji
0730386058

Jobbnummer
9780558

