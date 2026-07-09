Pizzabagare sökes
Momenta I Bergeforsen Aktiebolag / Kockjobb / Timrå Visa alla kockjobb i Timrå
2026-07-09
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Vill du vara med från start och sätta din egen prägel på en helt ny restaurang i Bergeforsen?
Vi söker en passionerad, erfaren och trygg pizzabagare som vill ta ett stort ägandeskap över köket och leverera en matupplevelse där det genuina hantverket står i centrum.
Vårt koncept bygger på att skapa en välkomnande och levande mötesplats med perfekt gräddade pizzor i absolut toppkvalitet. Hos oss får du stora möjligheter att påverka arbetsrutiner och råvaruval från dag ett. Har du ambitioner att utvecklas vidare är detta den perfekta möjligheten för dig!Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Pizzabakning: Ansvara för hela produktionen – från degsättning och förberedelse av ingredienser och såser till utbakning och gräddning.
Köksdrift & Hygien: Planera köksarbetet, sköta egenkontroll samt upprätthålla en oklanderlig hygien- och städstandard (inklusive disk).
Service & Logistik: Ta emot beställningar, hantera kassa och servering vid behov samt paketera och förbereda för take-away och leveranser.
Konceptutveckling: Delta aktivt i menyplanering samt val av råvaror och leverantörer i nära samarbete med ledningen.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av att baka pizza samt god vana av att arbeta självständigt i köksmiljö.
Känner stor stolthet i ditt hantverk, har en utpräglad känsla för god service och brinner för rena smaker och förstklassiga råvaror.
Har god organisationsförmåga och behåller alltid lugnet och effektiviteten, även under intensiva fredagsrusningar.
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift för att kunna kommunicera obehindrat med gäster och kollegor.
Vad vi erbjuder:
Stort inflytande över menyer, arbetsrutiner och råvaruval från grunden.
Ett prestigelöst, stabilt och familjärt arbetsklimat med korta beslutsvägar.
Goda utvecklingsmöjligheter för dig med ett starkt driv i köket.
Varierande arbetstider: dagtid, kvällar och helger förekommer.Så ansöker du
Skriv en kort presentation om dig själv samt bifoga CV till rekrytering@momenta.se
VIKTIGT! Märk mejlet med "Pizzabagare"!
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: rekrytering@momenta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Momenta I Bergeforsen Aktiebolag
(org.nr 556245-6391)
Lundevägen 14 (visa karta
)
861 26 BERGEFORSEN Arbetsplats
Momenta I Bergeforsen AB Jobbnummer
9997521