Pizzabagare säsongsarbete Juni-Aug
2026-01-19
Vi söker nu pizzabagare till vår populära pizzeria inför sommarsäsongen 2026.
Verksamheten är belägen på landet i Gustafs och har mycket hög efterfrågan, fullbokade kvällar och ett tydligt arbetssätt.
Om jobbet
Du kommer arbeta i ett sammansvetsat team i ett högt men strukturerat tempo.
Pizzerian är öppen torsdag-söndag kl. 16-21 under sommaren.
Förberedelse av deg och råvaror
Tillagning av pizza (napolitansk stil)
Arbete i pizzaugn
Hålla ordning och hygien i köket
Samarbete med övrig kökspersonal
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i stressiga miljöer.
Är stresstålig och gillar högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Kan arbeta självständigt men också i team
Har god hygien- och kvalitetsmedvetenhet
Vi erbjuder:
Säsongsanställning över sommaren (med möjlighet till fler pass)
Tydliga arbetstider och schema
Trevlig arbetsmiljö och bra sammanhållning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Anställningsform:
Timanställning / säsongsanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: alvestrandab@hotmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV-Pizzeria".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
