Pizzabagare / Preppkock Till The Melting Pot
Compass Group AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-12-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?
Nu söker vi en passionerad medarbetare som vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med nyfikenhet och noggrannhet hjälper du både varm- och kallkök med förberedning, tillagning och servering.
I tjänsten ingår bland annat egenkontroll, dagliga rutiner i köket och disk.
The Melting Pot är en stor food court belägen i Volvo Cars huvudkontor i Torslanda. Restuarangen serverar mat från fem olika stationer vilken Holy Crust pizzeria är en av dessa.
Holy Crust är som övriga stationer öppna mellan kl. 11.00-13.30 och vi brukar baka ca: 100 st. pizzor per dag.
Vi söker nu en pizzabagare som kan och vill göra mer än bara pizza, i tjänsten ingår även att man hjälper resterande kök med olika arbetsuppgifter. Det kan vara fiskstyckning, brödbakning eller salladsbuffé.
Tjänsten ställer krav på god kommunikationsförmåga då du har daglig kontakt med våra gäster, du behöver ha goda språkkunskaper i både svenska och engelska.
Arbetstider: 06.30-15.00, kvällsarbete förekommer.
@instagram: themeltingpot_gbg
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska
• Tidigare erfarenhet av restaurangkök är ett plus
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9658413