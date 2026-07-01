Pizzabagare/Pizzabud

Hofors Kök & Bar AB / Kockjobb / Hofors
2026-07-01


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Är du serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om att köra bil? Vi söker nu någon som vill jobba som restaurangbiträde/Pizzabud. Restaurangen erbjuder både avhämtning och hemleverans till kunder. Dina uppgifter kommer främst bestå av att köra ut maten till kunderna samt hjälpa med andra uppgifter på restaurangen.

Arbetsuppgifter
Leverera mat till till våra kunder med restaurangens bil
Ge kunderna ett trevligt och professionellt bemötande
Hjälpa till med enklare arbetsuppgifter i restaurangen vid behov

Vi söker dig som
Har B-körkort
Är punktligt, pålitlig och stresstålig
Kan arbeta kvällar och helger
Har god servicekänsla

Vi erbjuder
Trevliga arbetskamrater
Flexibla arbetstider
Lön enligt överenskommelse
Möjlighet till både heltid och deltid

Publiceringsdatum
2026-07-01

Så ansöker du
Välkommen att skicka ansökan direkt via mejl.
berfin.aslan05@hotmail.com
Vi rekryterar löpande, så skicka dina ansökan redan idag!🚗🍕

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Berfin.aslan05@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hofors Kök & Bar AB (org.nr 556916-7991), https://www.cornerhofors.se/
Faluvägen 12 (visa karta)
813 30  HOFORS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kemal Aslan
Berfin.aslan05@hotmail.com
0737892316

Jobbnummer
9988177

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