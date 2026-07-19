Pizzabagare på heltid
Restaurang Italia AB / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2026-07-19
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Hej och välkommen till Pizzabutik Italia AB!
Denna annons riktar sig till erfarna pizzabagare.
Vi söker en engagerad och flexibel pizzabagare på heltid som är motiverad att bli en del av vårt team av drivna, vänliga och hjälpsamma medarbetare. Hos oss kommer du att få möjligheten att arbeta med trevliga och nöjda kunder.
Rollens ansvarsområden: Som pizzabagare kommer du bland annat att baka pizzor och arbeta med grillen, samt förbereda och tillaga maträtter. Du ansvarar också för att iordningställa matsalen, fylla på salladsbuffén, servera mat och hjälpa till med diskning och städning. Ditt bidrag kommer att vara avgörande för att skapa en smidig arbetsmiljö, särskilt vid dagens slut.
Tveka inte att höra av dig om du är en erfaren pizzabagare! Berätta gärna kort om dig själv eller skicka ditt CV direkt via e-post till safa-ghazi@hotmail.com
Vi kan garantera att du kommer att trivas hos oss. Restaurangen är utrustad med fyra effektiva luftkonditioneringssystem, vilket skapar en mycket bekväm arbetsmiljö jämfört med andra restauranger. Grattis parkering nära restaurangen.
Observera att vi serverar skinka och fläskkött samt har fullständiga rättigheter för alkohol.
Med vänlig hälsning, Restaurang Italia AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
E-post: safa-ghazi@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Italia AB
(org.nr 559013-1495)
Carlavägen 28 (visa karta
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633 51 ESKILSTUNA Arbetsplats
Italia AB, Restaurang Jobbnummer
10006086