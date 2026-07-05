Pizzabagare Napolitansk pizza Sommarvikariat
Restaurang Fortunato AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Fortunato AB i Stockholm
Pizzabagare – Sommarvikariat
Är du den som hellre jobbar än tar semester? Då söker vi dig.
Vi söker en passionerad pizzabagare för ett sommarvikariat och vill vara med och laga äkta neapolitansk pizza på hög nivå.
Om rollen
Du arbetar i vår pizzeria och ansvarar för att baka och hantera våra pizzor med fokus på kvalitet, teknik och känsla för degen. Hos oss jobbar vi med neapolitanska traditioner och råvaror av hög klass.
Vikariatet är på heltid och löper under sommarsäsongen. För rätt person finns möjlighet till fortsatt extraarbete efter säsongens slut.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av pizzabak, gärna neapolitansk stil
Är noggrann, stresstålig och trivs i ett högt tempo
Vi erbjuder
Ett heltidsvikariat under sommaren
Möjlighet till extraarbete efter säsongen
En kreativ och driven arbetsplats med höga ambitioner
Möjlighet att utvecklas inom neapolitansk pizzatradition
Trevliga kollegor och ett engagerat kök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Mejl
E-post: jobb@pazzivasastan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikariat". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Fortunato AB
(org.nr 559265-6325)
Kungstensgatan 60 (visa karta
)
113 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Pazzi Vasastan Jobbnummer
9992720