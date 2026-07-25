Pizzabagare Napolitansk Pizza
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2026-07-25
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Välkommen till Världens roligaste jobb i världens skönaste by.
Åre Bageri med Restaurang Ripazzo söker Pizzabagare till vintersäsongen 26/27
Du måste ha minst fem års yrkeserfarenhet från restaurang/ kök/Vin/kaffe/kunskap.
På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo lagar vi mat från grunden, med bra råvaror och hög ambition. Det är viktigt att du har bred erfarenhet av både kyckling/kött/fisk och vegetariska alternativ. På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo får du arbetskamrater som är stolta över sitt yrke, bagare, konditor och kockar i den högre skolan.
Välkommen till Åre Bageri & restaurang som fyller 40år under hösten 2024 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@arebageri.se Arbetsgivare Åre Bageri Aktiebolag
(org.nr 556259-8556)
ÅREVÄGEN 55 (visa karta
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830 13 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Bageri Med Kväll Jobbnummer
10011478