Pizzabagare Mitt i City
YO&MO Karlstad AB / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2026-06-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos YO&MO Karlstad AB i Karlstad
Vi bygger ut YOMO i Mitt i City och utökar vår populära buffé med pizza. Därför söker vi nu en skicklig och engagerad pizzabagare som vill vara med från start i vår satsning.
Hos oss blir du en viktig del av teamet och får vara med och utveckla ett nytt och spännande koncept i en modern och levande miljö mitt i Karlstad.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som pizzabagare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
förberedelse av deg och råvaror
bakning och tillagning av pizza
kvalitetssäkring och presentation
ordning och hygien i köket
samarbete med övriga kollegor i restaurangen
Vi söker dig som
har erfarenhet som pizzabagare
är noggrann snabb och ansvarstagande
trivs med att arbeta i högt tempo
har ett positivt sätt och gillar teamwork
vill bidra med energi kvalitet och god service
Vi erbjuder
möjlighet att vara med i en ny satsning
ett trevligt team och bra arbetsmiljö
arbete i centrala Karlstad på Mitt i City
möjlighet till utveckling inom verksamheten
Låter detta intressant är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hej@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare Mitt i City". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YO&MO Karlstad AB
(org.nr 559121-9588)
Järnvägsgatan 14 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Yomo Karlstad Jobbnummer
9979930