Pizzabagare / Kock husmanskost

Asian Town Töcksfors AB / Kockjobb / Strömstad
2025-09-01


Visa alla kockjobb i Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Munkedal, Bengtsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Asian Town Töcksfors AB i Strömstad, Årjäng, Eda eller i hela Sverige

Asian Town söker personal!
Asian Town serverar idag en populär asiatisk buffé och en bred à la carte meny. Nu bygger vi ut och utökar buffén med husmanskost och pizza - och söker därför fler duktiga medarbetare!
Vi söker:
Pizzabagare - erfarenhet av pizzabakning är ett stort plus.
Kock inom husmanskost - du brinner för klassisk svensk matlagning och vill vara med och utveckla vårt nya koncept.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö i ett växande företag.
Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av vårt nya matutbud.
Flexibla arbetstider.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jen@asiantown.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare / kock Husman".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asian Town Töcksfors AB (org.nr 559034-0740)
Älverudsvägen 1 (visa karta)
452 35  67010 TÖCKSFORS

Jobbnummer
9486540

Prenumerera på jobb från Asian Town Töcksfors AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Asian Town Töcksfors AB: