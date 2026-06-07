Pizzabagare / Kock

Punta Nera AB / Kockjobb / Örebro
2026-06-07


Visa alla kockjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Punta Nera AB i Örebro

Punta Nera ligger på Järntorgsgatan i närheten av Järntorget. Vi är en vinbar med matsal där vi har stort fokus på kvalité och detaljer.
Vi söker nu en pizzabagare med erfarenhet, förutom pizza så har vi även smårätter med inspiration från det italienska köket, som varieras efter säsong, därför är det ett plus om man har erfarenhet från kök.
Tjänsten är omgående
Lön & OB enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: Jobb@puntanera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Punta Nera AB (org.nr 559330-1210)
Järntorgsgatan 5 (visa karta)
703 39  ÖREBRO

Jobbnummer
9951221

Prenumerera på jobb från Punta Nera AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Punta Nera AB: