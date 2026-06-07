Pizzabagare / Kock
Punta Nera AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2026-06-07
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Punta Nera ligger på Järntorgsgatan i närheten av Järntorget. Vi är en vinbar med matsal där vi har stort fokus på kvalité och detaljer.
Vi söker nu en pizzabagare med erfarenhet, förutom pizza så har vi även smårätter med inspiration från det italienska köket, som varieras efter säsong, därför är det ett plus om man har erfarenhet från kök.
Tjänsten är omgående
Lön & OB enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: Jobb@puntanera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Punta Nera AB
(org.nr 559330-1210)
Järntorgsgatan 5 (visa karta
)
703 39 ÖREBRO Jobbnummer
9951221