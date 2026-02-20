Pizzabagare Heltid
2026-02-20
Vi söker en pizzabagare med dokumenterad erfarenhet av napolitansk pizza.
Arbetet innefattar:
Tillverkning av napolitansk pizza
Degberedning, topping och bakning
Hantering av råvaror enligt uppsatta rutiner
Arbete i kök med högt tempo och kvalitet i fokusKvalifikationer
Erfarenhet av napolitansk pizza är ett krav
Erfarenhet från restaurangkök är ett krav
Förmåga att arbeta självständigt
Stresstålig och noggrann
Om arbetsplatsen
Farina City är ett italienskt pizzakoncept med fokus på napolitansk pizza, hantverk och noggrant utvalda råvaror.Så ansöker du
Ansökan skickas via e-post till:farinarestaurang@gmail.com
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
