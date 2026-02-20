Pizzabagare Heltid

Novo food and wine AB / Kockjobb / Uppsala
2026-02-20


Publiceringsdatum
2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en pizzabagare med dokumenterad erfarenhet av napolitansk pizza.
Arbetet innefattar:
Tillverkning av napolitansk pizza
Degberedning, topping och bakning
Hantering av råvaror enligt uppsatta rutiner
Arbete i kök med högt tempo och kvalitet i fokus

Kvalifikationer
Erfarenhet av napolitansk pizza är ett krav
Erfarenhet från restaurangkök är ett krav
Förmåga att arbeta självständigt
Stresstålig och noggrann

Om arbetsplatsen
Farina City är ett italienskt pizzakoncept med fokus på napolitansk pizza, hantverk och noggrant utvalda råvaror.

Så ansöker du
Ansökan skickas via e-post till:
farinarestaurang@gmail.com
Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: farinarestaurang@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Novo food and wine AB (org.nr 559316-0582)
Vaksalagatan 24 (visa karta)
753 31  UPPSALA

Arbetsplats
Novo food & wine AB

Jobbnummer
9756007

