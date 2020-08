Pizzabagare - Mity AB - Bagarjobb i Örebro

Mity AB / Bagarjobb / Örebro2020-08-26Nu söker vi en erfaren, ambitiös pizzabagare till Fatcuz Beer N Pizza på Järntorget Örebro. Vi har snabbt satt oss på kartan för Napolitanska pizza och vi ökar för varje dag. Vi har mycket avhämtningar där vi jobbar med Wolt & Foodora, men även med vår egna app.Vi söker dig som:Har lätt att arbeta i grupp och ta instruktionerÄr noggrann och har förståelse för den Napolitanska pizzakulturenDu förstår och kan prata svenska språketDu är StresståligPassar du in på ovanstående och vill bli en del av vårt arbetsteam?Skicka en kort beskrivning om dig själv och vad du har för erfarenhet av pizzabakning, Stor fördel om du jobbat med Napolitanska pizzor.Skicka in ansökan till oss dirket via Facebook, eller till info@fatcuz.se Nu söker vi en erfaren, ambitiös pizzabagare till Fatcuz Beer N Pizza på Järntorget Örebro. Vi har snabbt satt oss på kartan för Napolitanska pizza och vi ökar för varje dag. Vi har mycket avhämtningar där vi jobba med Wolt & Foodora, men även med vår egna app.Vi söker dig som:Har lätt att arbeta i grupp och ta instruktionerÄr noggrann och har förståelse för den Napolitanska pizzakulturenDu förstår och kan prata svenska språketDu är StresståligPassar du in på ovanstående och vill bli en del av vårt arbetsteam?Skicka en kort beskrivning om dig själv och vad du har för erfarenhet av pizzabakning,Stor fördel om du jobbat med Napolitanska pizzor innan.Skicka in ansökan till oss direkt till info@fatcuz.se Märk ansökan med #Arbetsansökan.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Mity AB5334293