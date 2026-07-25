Pizzabagare

Ogima AB / Kockjobb / Arvika
2026-07-25


Visa alla kockjobb i Arvika, Eda, Sunne, Årjäng, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ogima AB i Arvika

Pizzabutik Amigo ligger i Arvika och serverar pizza, kebab sallader och hamburgare. Vi söker nu pizzabagare för omgående anställning. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara pizzabakning men även att grilla hamburgare, kassa, disk, städ mm.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: kaplan@pizzeriaamigo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ogima AB (org.nr 556795-6221)
Västra Kyrkogatan 53 (visa karta)
671 30  ARVIKA

Arbetsplats
Pizzabutik Amigo

Jobbnummer
10011483

Prenumerera på jobb från Ogima AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ogima AB: