Pizzabagare
Ogima AB / Kockjobb / Arvika Visa alla kockjobb i Arvika
2026-07-25
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ogima AB i Arvika
Pizzabutik Amigo ligger i Arvika och serverar pizza, kebab sallader och hamburgare. Vi söker nu pizzabagare för omgående anställning. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara pizzabakning men även att grilla hamburgare, kassa, disk, städ mm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: kaplan@pizzeriaamigo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ogima AB
(org.nr 556795-6221)
Västra Kyrkogatan 53 (visa karta
)
671 30 ARVIKA Arbetsplats
Pizzabutik Amigo Jobbnummer
10011483