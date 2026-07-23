Pizzabagare

Saffar, Rafid / Kockjobb / Linköping
2026-07-23


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Vi söker en erfaren pizzabagare till vår restaurang.
Du som söker ska ha erfarenhet av att baka pizza, förbereda ingredienser, arbeta snabbt under stress och ge bra service till kunder. Du ska vara ansvarstagande, punktlig och kunna arbeta i team.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
Tillaga pizza och andra maträtter
Förbereda råvaror
Hålla rent i köket
Hjälpa kunder vid behov

Kvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare
God samarbetsförmåga
Stress tålig
Svenska eller engelska är meriterande

Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Bra arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling

Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Email
E-post: rafidnorri@hotmail.com

Arbetsgivare
Saffar, Rafid
Carl Cederströms Gata 5 (visa karta)
586 63  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Malmens grill &pizza

Jobbnummer
10010356

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