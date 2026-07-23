Pizzabagare
Saffar, Rafid / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-07-23
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Vi söker en erfaren pizzabagare till vår restaurang.
Du som söker ska ha erfarenhet av att baka pizza, förbereda ingredienser, arbeta snabbt under stress och ge bra service till kunder. Du ska vara ansvarstagande, punktlig och kunna arbeta i team.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Tillaga pizza och andra maträtter
Förbereda råvaror
Hålla rent i köket
Hjälpa kunder vid behovKvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare
God samarbetsförmåga
Stress tålig
Svenska eller engelska är meriterande
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Bra arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Email
E-post: rafidnorri@hotmail.com Arbetsgivare Saffar, Rafid
Carl Cederströms Gata 5 (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmens grill &pizza Jobbnummer
10010356