pizzabagare
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2026-07-23
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Pizzabagare sökes
Vi söker en erfaren och självgående pizzabagare till vårt team.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet som pizzabagare.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Har god planeringsförmåga och ser till att alla förberedelser är klara inför arbetspasset.
Arbetar effektivt och håller ordning och reda i köket.
Har god kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll.Dina arbetsuppgifter
Tillaga pizzor med hög kvalitet.
Förbereda deg, såser och övriga råvaror.
Säkerställa att köket alltid är väl förberett och att nödvändiga ingredienser finns tillgängliga.
Hålla rent och organiserat i köket enligt gällande hygienkrav.
Bidra till ett gott samarbete med övrig personal.
Vi söker en person som är ansvarstagande, noggrann och har ett genuint intresse för matlagning. Du ska kunna arbeta i ett högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-14
samtal
E-post: Tavernaistorforsab@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taverna i Storfors AB
(org.nr 559224-8032)
Stationsgatan 74 (visa karta
)
688 30 STORFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rebas Caliskan Rebas_Caliskan@hotmail.com 0768547881 Jobbnummer
10009673