Pizzabagare
Act Emin AB / Kockjobb / Avesta Visa alla kockjobb i Avesta
2026-07-18
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Vi söker pizzabagare med några års erfarenhet. Vi ser gärna att du förutom att baka pizzor även jobba med andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Vi söker en pizzabagare som kan arbeta i högt tempo och har förmågan att hantera stressiga situationer och är ansvarstagande. Hos oss eftersträvar vi att arbeta i team och har ett glatt humör mot varandra och våra gäster!
Är du rätt person och vill vara en i gänget är du mer än välkommen att söka detta jobb.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: acat4646@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Act Emin AB
(org.nr 559500-5124)
folkaregatan 46 (visa karta
)
775 70 KRYLBO Arbetsplats
Karlbo Pizzeria Jobbnummer
10005941